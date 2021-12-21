Aşırı stres zona yapmaya sebep oluyor!

Zonaya neden olan virüs, su çiceğine neden olan virüs olup bu virüs yıllarca omurilik boyunca sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması ile genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkar.
İlerleyen yaşa, beslenme bozukluklarına, strese, yorgunluğa ve diğer hastalıklara bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi harekete hazır halde bekleyen virüsleri kontrol edemez hale gelince virüsler sinir uçlarından ayrılarak vücutta içi dolu sıvı kabarcıklar meydana getirir. Zona doğrudan bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte daha önce suçiçeği hastalığı geçirmemiş kişilerin suçiçeği geçirmesine neden olabilir. Zona kişide ağrıya ve azıya neden olup hayat kalitesini azaltan hastalıklar olduğu için tedavisinin hızla yapılmasında fayda vardır.
TEDAVİSİ?
Zona hastalığına neden olan temel faktörlerin bağışıklık sisteminin zayıflaması ve virüs olduğu düşünüldüğünde bağışıklık sistemini canlandıran ve virüsü etkisiz hale getiren medikal ilaçların tedavide kullanılması gerektiği sonucuna varılabilir. Aynı zamanda B12 vitamini takviyesi de vücutta oluşabilecek ağrıların giderilmesi için kullanılabilir. Zona belirtilerinin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterdiği için tedavi sırasında kremler, ağrı kesiciler, antiviral ilaçlar, antidepresan gibi farklı yöntemlere de başvurulabilir.