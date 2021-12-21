Aşırı stres zona yapmaya sebep oluyor!

Zonaya neden olan virüs, su çiceğine neden olan virüs olup bu virüs yıllarca omurilik boyunca sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması ile genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkar.

İlerleyen yaşa, beslenme bozukluklarına, strese, yorgunluğa ve diğer hastalıklara bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi harekete hazır halde bekleyen virüsleri kontrol edemez hale gelince virüsler sinir uçlarından ayrılarak vücutta içi dolu sıvı kabarcıklar meydana getirir. Zona doğrudan bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte daha önce suçiçeği hastalığı geçirmemiş kişilerin suçiçeği geçirmesine neden olabilir. Zona kişide ağrıya ve azıya neden olup hayat kalitesini azaltan hastalıklar olduğu için tedavisinin hızla yapılmasında fayda vardır.