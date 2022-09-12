Bebek gibi bir cilde sahip olmak için cildinize mutlaka uygulayın! Yarattığı farka inanamayacaksınız...

TONLAMALARI EŞİTLER VE AKNELERİ TEDAVİ EDER

Sivilce izleri, güneş veya yaşlılık lekeleriniz olsun , eşit olmayan bir cilt tonu yaygındır. Yoğurt, belki de doğal olarak oluşan probiyotiklerin yardımıyla cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Probiyotiklerin ayrıca iltihaplı akne lezyonlarının önde gelen nedeni olan P. akne bakterileriyle savaşmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir . 2015'teki aynı araştırmaya göre, probiyotikler genel iltihabı azaltır ve bu da sivilceleri yatıştırır ve gelecekteki sivilceleri önlemeye yardımcı olur.