Bilinçsiz yapılan cilt bakım uygulamaları birçok probleme neden olabilir

Son yıllarda bazı profesyonel iğneli cilt bakım ürünleri veya cilde müdahale eden bazı ürünler de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu ürünler bilinçsizce kullanıldığında kalıcı hasarlara neden olabilmekte ve insanları yıllarca tedaviye maruz bırakabilmektedir. Yanlış uygulamadan sonra ciltte enfeksiyonlardan lekelere, kalıcı izlere ve kalıcı cilt rahatsızlıklarına kadar bir dizi rahatsızlık görebiliriz. Uygulama evde yapılsa dahi doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi gereklidir.

HER BAKIM KİŞİYE ÖZEL UYGULANMALIDIR

Tercih edilecek uygulamaların hepsi derinlemesine araştırma gerektirir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğabilir. Hatta kalıcı sonuçlar bile olabilirler. Kullanıcı doğru uygulama yerini, derinliğini, hangi lezyonu ve iğne uygulamasına nasıl uygulanacağını yanlış tercih ederek kötü sonuçlara yol açabilir.

Yanlış uygulamadan sonra ciltte enfeksiyon, leke, kalıcı yara izlerinden kalıcı cilt hastalıklarına kadar bir dizi rahatsızlık görebiliriz. Bu olumsuz sonuçlar uzun ve meşakkatli bir tedavi sürecine yol açabilir.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN İÇERİĞİNE DİKKAT EDİLMELİDİR