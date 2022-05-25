Bilinçsiz yapılan cilt bakım uygulamaları birçok probleme neden olabilir

Son yıllarda bazı profesyonel iğneli cilt bakım ürünleri veya cilde müdahale eden bazı ürünler de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu ürünler bilinçsizce kullanıldığında kalıcı hasarlara neden olabilmekte ve insanları yıllarca tedaviye maruz bırakabilmektedir. Yanlış uygulamadan sonra ciltte enfeksiyonlardan lekelere, kalıcı izlere ve kalıcı cilt rahatsızlıklarına kadar bir dizi rahatsızlık görebiliriz. Uygulama evde yapılsa dahi doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi gereklidir.
HER BAKIM KİŞİYE ÖZEL UYGULANMALIDIR
Tercih edilecek uygulamaların hepsi derinlemesine araştırma gerektirir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğabilir. Hatta kalıcı sonuçlar bile olabilirler. Kullanıcı doğru uygulama yerini, derinliğini, hangi lezyonu ve iğne uygulamasına nasıl uygulanacağını yanlış tercih ederek kötü sonuçlara yol açabilir.
Yanlış uygulamadan sonra ciltte enfeksiyon, leke, kalıcı yara izlerinden kalıcı cilt hastalıklarına kadar bir dizi rahatsızlık görebiliriz. Bu olumsuz sonuçlar uzun ve meşakkatli bir tedavi sürecine yol açabilir.
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN İÇERİĞİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
- Kuru cilde sahip olan kişilerin sürekli olarak ciltlerine peeling yapmaları, güneş kremi sürmeden güneşe çıkmaları ve uygun olmayan asit içerikli serumlar kullanmaları cildi ciddi derecede yıpratan, tahriş eden ve lekelerin ortaya çıkmasına neden olan uygulamalardır.
- Enzim veya asit bazlı maskelerin doktora danışılmadan, evde kullanılması da tüm cilt tipleri için yüz yanıklarına neden olabilecek sorunları ortaya çıkarabilmektedir.
- Tüm bunların yanı sıra cilt nemlendiricisinin de cilt tipine uygun olarak seçilmesi, alerjik ürünlerden kaçınılması büyük önem taşımaktadır. Çok fazla ya da çok az nem desteği yine cilt sağlığını ve görüntüsünü bozabilen unsurlar arasındadır.
- Cildi akneli olan ve hali hazırda doktor denetiminde ilaç kullanan kişiler ise doktorunun önerdiği ilaçları ve ürünleri sadece önerilen şekilde kullanmaları. Yaptıracakları cilt uygulamalarında yine mutlaka doktorlarına haber vermeli ve görüş almaları gerekmektedir.
- Kadın ve erkek fark etmeksizin kişiler bilinçsiz uygulamalar nedeniyle aylarca veya yıllarca tedavi veya kalıcı hastalıkla karşı karşıya kalmaktadır. Ev ortamında müdahaleci uygulamalar ve doktor olmayan kişiler tarafından uygulanması asla önerilmez. Kişinin ihtiyacına göre belirlenecek olan işlemler klinik ortamda yapılmalı ve alanında uzman, deneyim sahibi hekimler tarafından uygulanmalıdır.