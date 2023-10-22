Bir damlası 10 yaş geriye atıyor! İşte yüzdeki çizgileri imha eden botoks etkili maske

Yüzde oluşan lekeleri ortadan kaldırabilmek için de limonun faydalarından yararlanabilirsiniz. Limonu içeriğinde yer alan sitrik asit, cildin ölü hücrelerden kurtulmasını sağlayarak daha canlı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca ciltte oluşan lekelerin renginin açılmasına ve yeni hücre oluşumunu tetikleyebilir. Bunun için ilk olarak yüzünüzü temizleyin ve pamukla limon suyunu yüzünüze uygulayıp 15 dakika boyunca bekletin. 15 dakikanın sonunda yüzünüzü suyla yıkayın.

Yüzün genç ve pürüzsüz görünmesini sağlayacak diğer maskeler ise şöyle;