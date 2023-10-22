Bir damlası 10 yaş geriye atıyor! İşte yüzdeki çizgileri imha eden botoks etkili maske

Limon maskesi; yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkili bir maskedir. Limonun içeriği sayesinde her bir damlası cilt sağlığı için adeta şifa niteliğinde. Limonun suyunu kullanarak hazırlayacağınız bu maske yüzde meydana gelen çizgilerin giderilmesine yardımcı olarak daha genç görünmenize yardımcı olabilir.
Limonun içeriğindeki C vitamini kolajen üretiminin desteklenmesini sağlayarak cildin yenilenmesinde etkili olur. Ayrıca kolajen üretimi sayesinde kırışıklıkların önüne geçilebilir. C vitamini, antioksidan olduğu için kolajene hasar verebilecek serbest radikallerin engellenmesine destek sağlayabilir ve mermer gibi bir cildin oluşmasını destekleyebilir.
LİMON MASKESİ: YENİ HÜCRE OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
Limon maskesini hazırlamak için ilk olarak bir kabın içerisine 1 çay bardağı yoğurt ekleyin ve içerisine 1 limonun yarısının suyunu sıkarak karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika boyunca bekletin. 20 dakikanın sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayarak maskesi temizleyin.
Yüzde oluşan lekeleri ortadan kaldırabilmek için de limonun faydalarından yararlanabilirsiniz. Limonu içeriğinde yer alan sitrik asit, cildin ölü hücrelerden kurtulmasını sağlayarak daha canlı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca ciltte oluşan lekelerin renginin açılmasına ve yeni hücre oluşumunu tetikleyebilir. Bunun için ilk olarak yüzünüzü temizleyin ve pamukla limon suyunu yüzünüze uygulayıp 15 dakika boyunca bekletin. 15 dakikanın sonunda yüzünüzü suyla yıkayın.
Yüzün genç ve pürüzsüz görünmesini sağlayacak diğer maskeler ise şöyle;
BAL MASKESİ: YAŞLANMANIN ETKİLERİNİ GECİKTİRİR
Ciltteki ölü hücreleri temizleyebilmek için bal maskesi uygulayabilirsiniz. Bal maskesi, ciltte yaşlanmanın etkilerinin gecikmesini sağlar ve cilt lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Bal maskesi sayesinde göz bölgesinde yer alan kaz ayaklarının izlerini gidererek daha genç görünürsünüz.
Bu maske için ilk olarak bir kabın içerisinde 1 yumurta akı ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın. Ardından maskeyi yüzünüzde kırışıklıkların olduğu bölgeye uygulayarak 15 dakika boyunca bekletin. 15 dakikanın sonunda ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bal ve yumurta akı ile hazırlayacağınız bu maskeyi haftada iki defa uygulayarak daha genç görünmeyi sağlayabilirsiniz.
Bal ile hazırlayabileceğiniz bir diğer maske için için bir kabın içerisinde 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet yumurtanın sarısını ekleyerek karıştırın. Karışımı özellikle kırışıklıkların yer aldığı bölgelere masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika boyunca maskeyi yüzünüzde bekletin. 15 dakikanın sonunda yüzünüzü ılık suyla temizleyin. Bal maskesini haftada bir kere olacak şekilde kullanabilirsiniz.
ZENCEFİL MASKESİ: CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİR
Zencefil cilt problemlerinin giderilmesinde oldukça etkilidir ve antioksidan açısından da zengin bir besindir. Bu maske için bir kabın içerisinde çok az miktarda zencefil tozunu ve 1 yemek kaşığı balı ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz maskeyi, yüzünüze masaj yaparak yayın ve maskeyi yüzünüzde 30 dakika boyunca bekletin. 30 dakikanın sonunda ise yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Zencefil maskesini haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
Yüzde oluşan kırışıklıkların önüne geçebilmek için izlenmesi gereken diğer yollar ise şöyle;
Vitamin yönünden zengin besinler tüketmek, genel sağlığa yararlı olmasının yanı sıra cilt sağlığına da fayda sağlar.
Gün içerisinde bol miktarda su içmek, cildin elastikiyetini korumasını sağlar. Cildin ışıldamasına ve genç görünmesine yardımcı olur.
Güneş ışığına aşırı derecede maruz kalmak, kırışıklıkların oluşmasına yol açabilir. Bunu engelleyebilmek için özellikle de yaz mevsiminde güneş koruyucu kullanmaya dikkat edin.
Yüzün kuruması, kırışıklıkların oluşması için uygun bir zemin hazırlayabilir. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka yüzünüzü nemlendirmeye önem gösterin.
UYARI: Olası bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri kullanmadan önce bir doktora danışmanız önerilir.