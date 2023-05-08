Botoks kadar etkili! Doğasında "gençleştirmek" var: Bu yağı her gece uykudan önce sürün ve izleyin

Çoğunlukla zaman, özveri ve fedakarlık gerektirdiği için insanlar bu doğal yolları denemekten kaçsa da aslında uzun vadede daha sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz. Ancak bu ipuçlarını denediğinizde sadece sarkan ciltlerden kurtulmakla kalmaz, genel sağlığınız da iyileşir. İşte o ipuçları…
ŞEKER ALIMINI AZALTIN
Şekerin genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini giderek daha fazla öğrenmeye devam ediyoruz ve cildimize yarardan çok zarar veriyor. Sürekli şeker tüketimi, sindirim sisteminde glikasyon adı verilen bir süreci başlatır. Bu süreç, vücudunuzun ürettiği kolajeni (cildimizi sıkı tutan protein) olması gerekenden daha hızlı parçalar ve gerektiği kadar düzenli olarak çoğalmasını engeller.
Bu durum, cildin sarkmasına ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Şekeri ortadan kaldırdığınızda kolajen üretimi yeniden dengelenecek ve hem cildiniz hem de vücudunuz güçlü ve nemli olacaktır.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı en iyi nemlendiricilerden biri. Kıvamından dolayı cilde hindistan cevizi yağı sürdüğünüzde cildi pürüzsüz ve nemli tutan gözenekleri ve kırışıklıkları doldurur ki bu son derece önemlidir.
Ayrıca hindistan cevizi yağında bulunan yağ asitleri, tüm su bazlı nemlendiricilerin aksine, düşük moleküler ağırlığı sayesinde cilde nüfuz edebilir ve cildinizin doğal proteinlerini koruyabilir. Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hindistancevizi yağı kuru cildi etkili bir şekilde tedavi edebilir, cildin sarkmasını önleyebilir ve kırışıklıkları giderebilir.
ANTİOKSİDAN ALIMINI ARTIRIN
Cilt, insan vücudundaki en büyük organdır ve oksidasyona en çok maruz kalan bölgedir. Bu da cildinizin sadece günlük rutininizden geçse bile hasar görmesi anlamına gelir. Antioksidan bakımından zengin yiyecekler, oksidatif stresin cildinize verdiği zararla savaşmaya yardımcı olabilir.
Antioksidanlar açısından zengin olduğu iddia edilen ve cildinizi canlandırmaya yardımcı olabilecek bir nemlendirici alsanız bile, konu antioksidanlar olduğunda en iyi sonuç, içeride başlar. Pahalı bir nemlendiriciye büyük miktarda para harcamak yerine, cildinizi düzenleyecek ve herhangi bir yaşlanma belirtisini azaltacak yiyecekler yemeye başlayın.
Bol yaban mersini, üzüm, çilek, böğürtlen, kırmızı barbunya fasulyesi, ıspanak ve lahana yemeyi deneyin.
YÜZÜNÜZÜ DOĞRU ŞEKİLDE YIKAYIN
Hepimizin makyajla uyuduğu geceler olmuştur. Ancak sabahları ve geceleri yüzünüzü yıkamak için fazladan birkaç dakika ayırmanız, özellikle de makyajın çıkarılması söz konusu olduğunda önemlidir. Makyaj cilde uygulandığında, gözeneklerden yavaşça emilir ve hemen hemen tüm makyaj ürünleri sert kimyasallar içerdiğinden, cilt hücrelerinin günlük olarak geçirdiği oksidatif stresi artırır ve yaşlanmaya katkıda bulunur.
BETA KAROTEN ve A VİTAMİNİ ALIN
Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, birçok gıdada bulunan beta karoten ve A vitamini kombinasyonu cildin yaşlanmasını önleyebilir ve onarabilir. Birçok yaşlanma karşıtı cilt nemlendiricisinde ve güneş kreminde bulunan bu bileşenler, aynı zaman doğal yollardan da alınmalı. Beta karotenin güneşin ultraviyole ışığının cilde zarar vermesini ve yaşlanmasını engellediği kanıtlanmıştır ve A vitamini, ciltte kolajen üretimini ve elastik lifleri uyarır.
SALATALIK SUYU KULLANIN
Yaşlandıkça vücudumuz, cildin sıkılığını artıran kolajen ve elastikiyet sağlayan elastin gibi bileşenleri 20 yaşından sonra her yıl % 1 daha az üretmeye başlıyor! Cilt daha sonra yüz, boyun ve göğüs gibi bölgelerde yavaş yavaş incelmeye ve sarkmaya devam ediyor. Bu yüzden düzenli maskelerle bu bölgelere vücudun diğer bölgelerine göre daha sık bakılması önemlidir.
Cilt bakımı söz konusu olduğunda salatalık ve salatalık suyu mucizeler yaratır. Sağlıklı cilt dokusu için gerekli bir bileşen olan mineral silika ve ciltte su tutulmasını önleyebilen askorbik asit bakımından bol miktarda bulunurlar. Bölgesel olarak uygulandığında, salatalıklar cildin gözeneklerinden toksinleri arınmasını sağlayabilir ve cildin altındaki kolajeni sıkılaştırabilir.
Nasıl kullanılır: