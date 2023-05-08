Botoks kadar etkili! Doğasında "gençleştirmek" var: Bu yağı her gece uykudan önce sürün ve izleyin

Çoğunlukla zaman, özveri ve fedakarlık gerektirdiği için insanlar bu doğal yolları denemekten kaçsa da aslında uzun vadede daha sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz. Ancak bu ipuçlarını denediğinizde sadece sarkan ciltlerden kurtulmakla kalmaz, genel sağlığınız da iyileşir. İşte o ipuçları…

ŞEKER ALIMINI AZALTIN

Şekerin genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini giderek daha fazla öğrenmeye devam ediyoruz ve cildimize yarardan çok zarar veriyor. Sürekli şeker tüketimi, sindirim sisteminde glikasyon adı verilen bir süreci başlatır. Bu süreç, vücudunuzun ürettiği kolajeni (cildimizi sıkı tutan protein) olması gerekenden daha hızlı parçalar ve gerektiği kadar düzenli olarak çoğalmasını engeller.

Bu durum, cildin sarkmasına ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Şekeri ortadan kaldırdığınızda kolajen üretimi yeniden dengelenecek ve hem cildiniz hem de vücudunuz güçlü ve nemli olacaktır.