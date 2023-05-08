Haberler Roza Haberleri Cilt Bakımı Haberleri Botoks kadar etkili! Doğasında "gençleştirmek" var: Bu yağı her gece uykudan önce sürün ve izleyin

Botoks kadar etkili! Doğasında "gençleştirmek" var: Bu yağı her gece uykudan önce sürün ve izleyin

Botoks kolay bir çıkış yolu olsa da sarkan ciltten kurtulmanın yaygın olarak bilinmeyen birçok doğal yolu bulunur. Bu sayede aslında botoks işlemi yerine bazo doğal yollar ile yaşlanma sürecini çok daha yavaşlatabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 10:58
ABONE OL
Botoks kadar etkili! Doğasında gençleştirmek var: Bu yağı her gece uykudan önce sürün ve izleyin

Çoğunlukla zaman, özveri ve fedakarlık gerektirdiği için insanlar bu doğal yolları denemekten kaçsa da aslında uzun vadede daha sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz. Ancak bu ipuçlarını denediğinizde sadece sarkan ciltlerden kurtulmakla kalmaz, genel sağlığınız da iyileşir. İşte o ipuçları…

ŞEKER ALIMINI AZALTIN

Şekerin genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini giderek daha fazla öğrenmeye devam ediyoruz ve cildimize yarardan çok zarar veriyor. Sürekli şeker tüketimi, sindirim sisteminde glikasyon adı verilen bir süreci başlatır. Bu süreç, vücudunuzun ürettiği kolajeni (cildimizi sıkı tutan protein) olması gerekenden daha hızlı parçalar ve gerektiği kadar düzenli olarak çoğalmasını engeller.

Bu durum, cildin sarkmasına ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Şekeri ortadan kaldırdığınızda kolajen üretimi yeniden dengelenecek ve hem cildiniz hem de vücudunuz güçlü ve nemli olacaktır.

  • Sağlığınıza zarar vermeden vücudunuzun ihtiyaç duyduğu maksimum şeker miktarı günde 6 çay kaşığıdır.
  • Ancak yediğimiz yiyeceklerin neredeyse tamamının şeker içerebileceğini unutmayın, bu nedenle sabah kahveniz veya çayınızda da şekerden kaçınmanız önemlidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı en iyi nemlendiricilerden biri. Kıvamından dolayı cilde hindistan cevizi yağı sürdüğünüzde cildi pürüzsüz ve nemli tutan gözenekleri ve kırışıklıkları doldurur ki bu son derece önemlidir.

Ayrıca hindistan cevizi yağında bulunan yağ asitleri, tüm su bazlı nemlendiricilerin aksine, düşük moleküler ağırlığı sayesinde cilde nüfuz edebilir ve cildinizin doğal proteinlerini koruyabilir. Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hindistancevizi yağı kuru cildi etkili bir şekilde tedavi edebilir, cildin sarkmasını önleyebilir ve kırışıklıkları giderebilir.

  • Sabahları cilde az miktarda hindistancevizi yağı uygulayabilir ve gece yatmadan hemen önce bu miktarı ikiye katlayabilirsiniz.
  • Kokusu giderilmemiş veya herhangi bir şekilde işlenmemiş organik bir hindistancevizi yağı kullanmak oldukça önemli.
  • Boynunuza da sürmeyi unutmayın çünkü nemlendirme söz konusu olduğunda bazen boyun bölgemizi ihmal ederiz.

ANTİOKSİDAN ALIMINI ARTIRIN

Cilt, insan vücudundaki en büyük organdır ve oksidasyona en çok maruz kalan bölgedir. Bu da cildinizin sadece günlük rutininizden geçse bile hasar görmesi anlamına gelir. Antioksidan bakımından zengin yiyecekler, oksidatif stresin cildinize verdiği zararla savaşmaya yardımcı olabilir.

Antioksidanlar açısından zengin olduğu iddia edilen ve cildinizi canlandırmaya yardımcı olabilecek bir nemlendirici alsanız bile, konu antioksidanlar olduğunda en iyi sonuç, içeride başlar. Pahalı bir nemlendiriciye büyük miktarda para harcamak yerine, cildinizi düzenleyecek ve herhangi bir yaşlanma belirtisini azaltacak yiyecekler yemeye başlayın.

Bol yaban mersini, üzüm, çilek, böğürtlen, kırmızı barbunya fasulyesi, ıspanak ve lahana yemeyi deneyin.

YÜZÜNÜZÜ DOĞRU ŞEKİLDE YIKAYIN

Hepimizin makyajla uyuduğu geceler olmuştur. Ancak sabahları ve geceleri yüzünüzü yıkamak için fazladan birkaç dakika ayırmanız, özellikle de makyajın çıkarılması söz konusu olduğunda önemlidir. Makyaj cilde uygulandığında, gözeneklerden yavaşça emilir ve hemen hemen tüm makyaj ürünleri sert kimyasallar içerdiğinden, cilt hücrelerinin günlük olarak geçirdiği oksidatif stresi artırır ve yaşlanmaya katkıda bulunur.

  • Gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olmak için su bazlı bir temizleyici kullanmak ve ardından üstüne biraz soğuk su eklemek önemlidir.
  • Akşamları peeling kullanmayın. Cildinizi tahriş etmemek için haftada bir veya iki kez peeling kullanın.
  • Yüzünüzü temizledikten sonra nemlendirici olarak biraz hindistan cevizi yağı sürün.

BETA KAROTEN ve A VİTAMİNİ ALIN

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, birçok gıdada bulunan beta karoten ve A vitamini kombinasyonu cildin yaşlanmasını önleyebilir ve onarabilir. Birçok yaşlanma karşıtı cilt nemlendiricisinde ve güneş kreminde bulunan bu bileşenler, aynı zaman doğal yollardan da alınmalı. Beta karotenin güneşin ultraviyole ışığının cilde zarar vermesini ve yaşlanmasını engellediği kanıtlanmıştır ve A vitamini, ciltte kolajen üretimini ve elastik lifleri uyarır.

  • Hem beta karoten hem de A vitamini havuç, tatlı patates, lahana, ıspanak, kavun ve kayısı gibi yiyeceklerde bir arada bulabilirsiniz. .
  • Hem A vitamini hem de beta karoten için önerilen günlük miktar 30 mg'dır

SALATALIK SUYU KULLANIN

Yaşlandıkça vücudumuz, cildin sıkılığını artıran kolajen ve elastikiyet sağlayan elastin gibi bileşenleri 20 yaşından sonra her yıl % 1 daha az üretmeye başlıyor! Cilt daha sonra yüz, boyun ve göğüs gibi bölgelerde yavaş yavaş incelmeye ve sarkmaya devam ediyor. Bu yüzden düzenli maskelerle bu bölgelere vücudun diğer bölgelerine göre daha sık bakılması önemlidir.

Cilt bakımı söz konusu olduğunda salatalık ve salatalık suyu mucizeler yaratır. Sağlıklı cilt dokusu için gerekli bir bileşen olan mineral silika ve ciltte su tutulmasını önleyebilen askorbik asit bakımından bol miktarda bulunurlar. Bölgesel olarak uygulandığında, salatalıklar cildin gözeneklerinden toksinleri arınmasını sağlayabilir ve cildin altındaki kolajeni sıkılaştırabilir.

Nasıl kullanılır:

  • 1 salatalık alın, soyun ve küçük parçalar halinde kesin.
  • Sulu bir meyve suyu olana kadar 10 - 20 saniye öğütün.
  • Bundan sonra, bir süzgeç içine koyun ve suyu macundan ayırın.
  • Yüzünüzü normalde geceleri yaptığınız gibi yağsız bir temizleyiciyle yıkayın.
  • Suyu pamuklu bir bez üzerine sürün ve ardından yüzünüze, boynunuza ve göğsünüze uygulayın.
  • Kuruyana kadar 20 dakika bekletin.
  • Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve kurulayın.
  • Bu yöntemi haftada iki kez tekrarlayın.
SON DAKİKA SON DAKİKA