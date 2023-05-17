Bu cilt serumu “tamamen doğal”: Ne kuruluk kalıyor ne kırışıklık! Her şişe bebek gibi bir tenin formülü

Nemlendirmeden yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya kadar birbirinden farklı faydaya sahip olan bu serumlar, en etkili sonuçları almanıza da imkan tanıyor. Üstelik tamamen doğal içeriklerle hazırlanmış bu serumlar ile kolay bir uygulama gerçekleştirebilirsiniz. İşte o tarifler…
Gül suyu ve Aloe vera serumu:
Malzemeleri bir kapta karıştırın ve serumu bir cam şişeye aktarın. Cildinize her gün uygulayabilirsiniz.
Bu serum, cildi nemlendirir, sakinleştirir ve antioksidan özellikleri sayesinde cildin yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.
Yeşil çay serumu:
Yeşil çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Diğer malzemeleri bir kaba koyun ve karıştırın. Yeşil çayı diğer malzemelerle karıştırın ve serumu bir cam şişeye aktarın. Her gün cildinize uygulayabilirsiniz.
Yeşil çay antioksidan özellikleri sayesinde cildi korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Hindistan cevizi yağı ise cildi nemlendirir ve ciltteki hasarı onarır.
C vitamini serumu:
Malzemeleri bir kapta karıştırın ve serumu bir cam şişeye aktarın. Cildinize her gün uygulayabilirsiniz.
C vitamini antioksidan özellikleri sayesinde cildi korur, kollajen üretimini arttırır ve ciltteki koyu lekelerin görünümünü azaltır.
Lütfen serumları hazırlamadan önce malzemelerin alerjik reaksiyona sebep olmadığından emin olmak için küçük bir bölgede test edin. Aynı zamanda tüm bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.