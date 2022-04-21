Bu doğal serum kirpiklerinizi 3 günde uzatıyor! Bakışlarınız anlam kazanacak

Uzun ve hacimli kirpikler, her kadının hayalidir. Kirpiklerimizi uzatmak için birçok yola başvururuz. Kirpikler yüzümüzün en önemli aksesuarlarındandır. Gözlerimizi çerçeveleyen kirpiklerle daha güzel bakışlara sahip olabilirsiniz. Serumlara, pahalı kremlere fazlasıyla para veririz. Fakat bu vereceğimiz tarif ile evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda düzenli kullandığınız takdirde 3 günde bu farkı sizde fark edeceksiniz. Bu doğal tedaviler ile kirpiklerinizin beslenmesini ve sağlıklı uzamasını sağlayacaksınız.

Hint yağının faydalarını duymuşsunuzdur. Sağlığa ve cilde birçok yararı var. Doğal nemlendirici görevi gören bu yağın kirpiklerin üzerindeki etkisine inanamayacaksınız. Kirpiklerinizi sağlıklı bir şekilde uzatıyor ve seyrek kirpiklere sahipseniz gürleşmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bu yağ saçları da çok iyi bir şekilde besliyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Şimdi vereceğimiz yöntemleri denemeyen kalmasın!

UYGULAMA:

Bu iki yağı karıştırın ve düzenli bir şekilde her gece yatmadan önce, pamuk yardımıyla ya da fırça ile sürün. Sabaha kadar bekletin. 3 gece bu serumu uyguladığınızda gür kirpiklere sahip olacaksınız. Farklı uçucu yağları da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, badem yağı, argan yağı, hindistancevizi yağı arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, göz makyajınızı çıkarırken gözlerinize kibar davranmayı unutmayın. Aksi halde kirpikleriniz zarar görür.