Bu sabunu kullanan ne botoks yaptırıyor ne estetik! Her yıkamada cildi gençleştiren o mucize...

Keçi sütü, A, D ve B6 gibi vitaminler açısından zengindir. İster içecek şeklinde ister sabun olarak kullanılabilen bu ürün bu zengin içeriği sayesinde oldukça faydalı etkiler sunar. Hem gençleştirici hem de iyileştirici bu etkisini sabun formunda görebilirsiniz. İşte o faydalar…
YAŞLANMAYI ÖNLEYEBİLİR
Keçi sütünde bulunan A vitamini yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla cilt üzerinde oluşturduğu her türlü etki ciddi bir avantajdır. Bu konuda en çok bilinen A vitamini ürünleri Retin-A ve retinoldür. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilirler.
Geliştirilmiş kollajen üretimi, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Retinolün pek çok tıbbi sınıf cilt bakım ürününün önemli bir bileşeni olmasının nedeni tam olarak budur. Keçi sütü sabunu ise bu içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirebilir. Fakat bu sabunu kullanırken ardından bir nemlendirici kullanmaya da dikkat edilmeli.
SİVİLCE OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇEBİLİR
Keçi sütü sabunu, pH dengeleyici etkisi sayesinde sivilceleri kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni, Cleveland Clinic'e göre dengesiz cildin doğal yağlardan dolayı çok fazla soruna ve bu durumun da sivilcelere neden olabilmesidir. Keçi sütü sabununun düzenli kullanımı, sivilceleri büyük oranda azaltabilir.
Healthline, keçi sütü sabununun da önemli miktarda laktik asit içerdiğini söylüyor. Laktik asit, önemli bir "temizleyici" formülü sunar. Laktik asit aynı zamanda bir nemlendiricidir, böylece cildinizi nazikçe temizlerken, aynı zamanda nem kaybını da önleyebilir.
CİLT KANSERİNE KARŞI ÖNLEYİCİ OLABİLİR
Yapılan son çalışmalarda, keçi sütünün cilt kanserine karşı mücadelede doğal bir yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Keçi sütü sabununda bulunan selenyum minerali, aynı zamanda cildi UV ışınlarından koruyabileceğini gösteriyor. Selenyum, WebMD'ye göre hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilecek oldukça harika antioksidan özelliklere sahiptir. Bu iyi bir şey çünkü hücreler oksidatif stres altında olduğunda cilt kanseri de dahil olmak üzere pek çok kötü sonuca neden olabilir.
CİLDİ AYDINLATIR
Zamanla solgun ve cansız görülen ciltlerle mücadele etmek için dikkat edilmesi gereken birkaç detay arasında keçi sütü sabunu da bulunuyor. MedicineNet'e göre keçi sütü sabunu, laktik asit içeriği ölü deri hücrelerinden etkili bir şekilde kurtulan hafif bir temizleyici olduğundan, bunların şikayetleri hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu alfa hidroksi asit aynı zamanda gözenekleri küçültür ve daha parlak, ışıltılı bir cilt tonu oluşturmak için cildin tonlarını eşitler. Düzenli olarak bir cilt bakımı uygulamanız da önemlidir.
Ayrıca, Molecules dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, aynı asitler sıklıkla egzama, sivilce ve hatta ilaç etkileşimlerinin neden olduğu hiperpigmentasyonun bazı etkilerini de iyileştirebilir. Keçi sütü sabunundaki laktik asit, MedicineNet'e göre yaşlılık lekeleri ve kırışıklıklar da dahil olmak üzere diğer cilt kusurlarının görünümünün en aza indirilmesine de yardımcı olabilir.