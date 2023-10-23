Bu sabunu kullanan ne botoks yaptırıyor ne estetik! Her yıkamada cildi gençleştiren o mucize...

CİLDİ AYDINLATIR

Zamanla solgun ve cansız görülen ciltlerle mücadele etmek için dikkat edilmesi gereken birkaç detay arasında keçi sütü sabunu da bulunuyor. MedicineNet'e göre keçi sütü sabunu, laktik asit içeriği ölü deri hücrelerinden etkili bir şekilde kurtulan hafif bir temizleyici olduğundan, bunların şikayetleri hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu alfa hidroksi asit aynı zamanda gözenekleri küçültür ve daha parlak, ışıltılı bir cilt tonu oluşturmak için cildin tonlarını eşitler. Düzenli olarak bir cilt bakımı uygulamanız da önemlidir.