Bu tarif cilt dokunuzu yeni baştan yazacak! Doğal yapısıyla cildi nem bombardımanına tutuyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha fazla maruz kalınan güneş ışınları, ciltte daha yoğun bir kuruluğa neden olabilir. Bu sebeple cildi doğru şekilde nemlendirmek büyük önem taşıyor. İşte en doğal yöntemiyle cildin ihtiyacı olan tüm nemi sağlayacak o tarifler…