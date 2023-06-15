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Bu tarif cilt dokunuzu yeni baştan yazacak! Doğal yapısıyla cildi nem bombardımanına tutuyor...

Kuru ve çatlamış cilt, tahriş olarak egzamayı tetikleyebilir, yaşlanmayı hızlandırabilir ve doğal cilt bariyerinizi adeta parçalayabilir. Bu nedenle yeterli bir nemlendirme sağlayacak doğru bir takviye, cildinizi korumayı sağlayabilir. İşte cildinizde adeta nem bombası etkisi oluşturan o tarifler…

Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:54
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Bu tarif cilt dokunuzu yeni baştan yazacak! Doğal yapısıyla cildi nem bombardımanına tutuyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha fazla maruz kalınan güneş ışınları, ciltte daha yoğun bir kuruluğa neden olabilir. Bu sebeple cildi doğru şekilde nemlendirmek büyük önem taşıyor. İşte en doğal yöntemiyle cildin ihtiyacı olan tüm nemi sağlayacak o tarifler…

Bu tarifler doğal ve basit malzemelerle yapılan nemlendirici kremlerdir. Ancak herhangi bir alerjiniz varsa veya cildiniz hassassa, önceden bir uzmana danışmanız gerekiyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ DOĞAL NEMLENDİRİCİ KREM

Malzemeler:

  • 1/4 fincan hindistan cevizi yağı
  • 1/4 fincan shea yağı
  • 2 yemek kaşığı jojoba yağı
  • 10-15 damla lavanta esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Tüm malzemeleri benmari yöntemiyle eritin.
  2. Eritilmiş yağları buzdolabında soğutun, ancak sertleşmelerine izin vermeyin.
  3. Daha sonra karışımı bir mikserle karıştırarak krem kıvamı elde edene kadar çırpın.
  4. Kremi bir cam kavanoza aktarın ve serin bir yerde saklayın. Bu nemlendirici kremi yüz ve vücut için kullanabilirsiniz.

ALOE VERA VE ZEYTİNYAĞI NEMLENDİRİCİ KREM

Malzemeler:

  • 1/4 fincan aloe vera jeli
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
  • 5-10 damla lavanta esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  2. Karışımı bir blender veya çırpıcı ile iyice karıştırın, krem kıvamı elde edene kadar çırpın.
  3. Kremi bir cam kavanoza aktarın ve serin bir yerde saklayın. Buzdolabında da saklayabilirsiniz. Bu kremi cildinizi nemlendirmek için kullanabilirsiniz.

KAKAO YAĞI VE BADEM YAĞI NEMLENDİRİCİ KREM

Malzemeler:

  • 1/4 fincan kakao yağı
  • 1/4 fincan badem yağı
  • 1 yemek kaşığı balmumu
  • 5-10 damla vanilya esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Kakao yağı, badem yağı ve balmuzunu çift kazan üzerinde eritin.
  2. Eriyik karışımı bir süzgeçten geçirerek temiz bir kaba aktarın.
  3. Karışıma vanilya esansiyel yağını ekleyin ve iyice karıştırın.
  4. Kremi bir cam kavanoza aktarın ve serin bir yerde saklayın. Bu kremi vücut ve ellerinizde nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

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