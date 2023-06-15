Bu tarif cilt dokunuzu yeni baştan yazacak! Doğal yapısıyla cildi nem bombardımanına tutuyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha fazla maruz kalınan güneş ışınları, ciltte daha yoğun bir kuruluğa neden olabilir. Bu sebeple cildi doğru şekilde nemlendirmek büyük önem taşıyor. İşte en doğal yöntemiyle cildin ihtiyacı olan tüm nemi sağlayacak o tarifler…
Bu tarifler doğal ve basit malzemelerle yapılan nemlendirici kremlerdir. Ancak herhangi bir alerjiniz varsa veya cildiniz hassassa, önceden bir uzmana danışmanız gerekiyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ DOĞAL NEMLENDİRİCİ KREM
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ALOE VERA VE ZEYTİNYAĞI NEMLENDİRİCİ KREM
Malzemeler:
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KAKAO YAĞI VE BADEM YAĞI NEMLENDİRİCİ KREM
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