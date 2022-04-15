Bu ürünü kullanmayı alışkanlık haline getirin! Cilt kanseri riskini önlüyor

Tüm yıl boyunca herkesin cilt bakım rutininde mutlaka bulunması gereken bir ürün de elbette güneş kremidir. Pek çok insan hala güneşte geçirilen günlerde sadece güneş kremine ihtiyaç duyulduğu izlenimi altında. Ancak bu yanlış. Herkesin tüm yıl boyunca güneş kremi kullanması gerekiyor! Hava, yağmur veya güneş ışığı ne olursa olsun, cilt bakım rutininizin bir parçası olarak günlük olarak güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi yaşlandıran UV ışınlarına karşı hangi güneş koruyucu kremin cildiniz için en uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bir cilt uzmanına danışabilirsiniz.
GÜNEŞ KORUYUCU UV IŞINLARDAN KORUR
Gün için planlarınız ne olursa olsun, hava kapalı ya da bulutlu olsun güneş kremini mutlaka ihmal etmeyin. Bunun nedeni; güneş kreminin, cildi zararlı UV ışınlarından korumasıdır. Bunlar güneşten gelen ve zamanla cildimizde ciddi hasarlara neden olan ışınlardır. UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak; yaşlanmanın artmasına, kırışıklıklara, güneş yanıklarına ve tabii ki cilt kanserine yol açar.
EŞİT CİLT TONUNUN KORUNMASINA YARDIMCI OLUR
Güneş kremi, güneş hasarını ve benzerlerini önleyerek, güneş hasarından kaynaklanan renk bozulmalarını ve koyu lekeleri önlemeye yardımcı olur. Doğal olarak, bu genel olarak daha pürüzsüz ve daha eşit bir cilt tonuna yol açar. Ek olarak, güneş yanıkları göründükleri kadar masum değildir. Aslına bakarsanız, bazıları güneş yanığının zararlı etkilerinin kızarıklık olur olmaz kaybolduğunu düşünebilir, ancak bu doğru değil. UV ışınları aslında cildin derin katmanlarına kadar nüfuz eder, hücreler zarar görür.
GÜNEŞ KORUYUCU ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLER
Cilt kanseri ABD'de en yaygın kanser türüdür. Her gün güneş kremi uygulayarak, herhangi bir cilt kanserine yakalanma şansınızı yarıya indirmiş olursunuz! Bu çok büyük bir farktır ve hayat kurtarıcı olabilir.
GÜNEŞ KREMİ CİLDİN SAĞLIKLI KALMASINA YARDIMCI OLUR
Dermatologlara göre, günlük olarak güneş kremi kullanıldığında cilt genel olarak daha sağlıklıdır. Güneş kremi kullanıldığında, keratin gibi ciltteki temel proteinler korunur. Bu proteinler, hem görünüm hem de işlev açısından cildi pürüzsüz ve sağlıklı tutmaktan birinci derecede sorumludur.