Bu ürünü kullanmayı alışkanlık haline getirin! Cilt kanseri riskini önlüyor

Güneş kremleri yanıklara neden olabilen ve yaşlanmayı hızlandıran, UVB ışınlarını engellemede büyük rol oynar. Peki siz güneş kremi kullanmayı rutin haline getirdiniz mi? Eğer cildinizin yıpranmasını istemiyorsanız mutlaka ihmal etmeyin…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:47

Tüm yıl boyunca herkesin cilt bakım rutininde mutlaka bulunması gereken bir ürün de elbette güneş kremidir. Pek çok insan hala güneşte geçirilen günlerde sadece güneş kremine ihtiyaç duyulduğu izlenimi altında. Ancak bu yanlış. Herkesin tüm yıl boyunca güneş kremi kullanması gerekiyor! Hava, yağmur veya güneş ışığı ne olursa olsun, cilt bakım rutininizin bir parçası olarak günlük olarak güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi yaşlandıran UV ışınlarına karşı hangi güneş koruyucu kremin cildiniz için en uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bir cilt uzmanına danışabilirsiniz.

GÜNEŞ KORUYUCU UV IŞINLARDAN KORUR Gün için planlarınız ne olursa olsun, hava kapalı ya da bulutlu olsun güneş kremini mutlaka ihmal etmeyin. Bunun nedeni; güneş kreminin, cildi zararlı UV ışınlarından korumasıdır. Bunlar güneşten gelen ve zamanla cildimizde ciddi hasarlara neden olan ışınlardır. UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak; yaşlanmanın artmasına, kırışıklıklara, güneş yanıklarına ve tabii ki cilt kanserine yol açar.