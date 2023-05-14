Cildinizde tek bir nokta kalmayacak! Gözenekleri silip süpüren doğal maske tarifi

Bu maske, limon suyundaki asit sayesinde cildinizi arındırır ve balın nemlendirici özellikleri ile cildinizi nemlendirir. Ayrıca yumurta akı da cildinizi sıkılaştırarak gözeneklerin görünümünü azaltır.

Bu maskenin düzenli kullanımı, gözeneklerinizin sıkılaşmasına ve cildinizin daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir alerjiniz varsa bu maskeyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.