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Cildinizde tek bir nokta kalmayacak! Gözenekleri silip süpüren doğal maske tarifi

Yaşla birlikte ortaya çıkan, ayrıca sivilce gibi biyolojik değişimler ve çevresel faktörlerle de giderek artış gösteren gözenek görünümüyle mücadele etmek için onlarca farklı ürün deneyebilirsiniz. Fakat bazı doğal ürünler, aradığnız formül olabilir! İşte gözenekleri yok eden o maske tarifi…

Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:49
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Cildinizde tek bir nokta kalmayacak! Gözenekleri silip süpüren doğal maske tarifi

Elbette, gözenek sıkılaştırıcı cilt maskesi tarifleri oldukça yaygındır ve birçok malzeme ile kolayca evde yapılabilir. İşte basit bir gözenek sıkılaştırıcı cilt maskesi tarifi:

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy yumurta akı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  1. Bir kaseye yumurta akını kırın ve iyice çırpın.
  2. Ardından, limon suyu ve balı ekleyin ve tekrar karıştırın.
  3. Yüzünüzü temizleyin ve bir fırça veya parmaklarınızla maskeyi yüzünüze uygulayın. Göz çevresi hariç, tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz.
  4. Maskeyi 15-20 dakika bekletin ve sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Cildinizi nazikçe kurulayın.

Bu maske, limon suyundaki asit sayesinde cildinizi arındırır ve balın nemlendirici özellikleri ile cildinizi nemlendirir. Ayrıca yumurta akı da cildinizi sıkılaştırarak gözeneklerin görünümünü azaltır.

Bu maskenin düzenli kullanımı, gözeneklerinizin sıkılaşmasına ve cildinizin daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir alerjiniz varsa bu maskeyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

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