Cildinizdeki tüm lekeleri bitiriyor! Maya maskesi tarifi...

Kabul edelim ki yaşlandıkça cildimiz biraz matlaşıyor ve gençliğini kaybetmeye başlıyor ama tüm bu sorunları basit ve çok etkili bir doğal maskeyle giderebiliriz. Maya maskesi, cildinizi tazeleyecek ve gençleştirecek çok kolay bir cilt bakımı rutini. Bu yüz maskesi cildinizi beslemenize ve lekelerin giderilmesine, can sıkıcı kırışıklıkları azaltmanıza yardımcı olacaktır. İşte tarifi:

MALZEMELERİN CİLDE FAYDALARI

Maya:

Maya, mükemmel bir cilt elde etmek için B Vitamini gibi birçok vitamin içerir ve ayrıca sivilce ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Maya ayrıca akne ile ilişkili bakterileri de öldürür. Üstelik sorunlu cildi temizlemeye ve sağlıklı tutmaya yardımcı olan bazı beyaz kan hücrelerinin üretimini de destekler. Mayanın cilt için ideal bir yatıştırıcı olduğu iddiaları doğrulanmıştır çünkü bilinen bir beta-glukan kaynağı olduğundan, onu harika bir antioksidan ve yatıştırıcı bir aktif bileşen yapar. Cilt yaşlanmasının tüm önemli belirtilerine hitap eden maya bakterilerine de sahiptir: kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve donuk cildi bu sayede tedavi eder. Bu vitaminler, diğer maddelerle (amino asitler, enzimler ve mineraller) birlikte pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için mükemmeldir. Düzenli kullanıldığında mayanın kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini de yok ettiği bilinmektedir.

Limon suyu:

Limon suyu genellikle bir cilt aydınlatma maddesi olarak önerilir. Narenciye meyveleri, özellikle limonlar, koyu lekeler, güneş lekeleri ve çillerin tedavisinde etkilidir. Limonlar, güçlü bir antioksidan olan C vitamini ile doludur. Cilde diğer bazı maddelerle birlikte uygulandığında limon suyunun da hiper pigmentasyonu iyileştirdiği görülmüştür. Limonda bulunan C vitamini, cildi aydınlatmaya yardımcı olan ve aynı zamanda cilt tonunu iyileştiren doğal bir eksfoliyandır. Güçlü bir antioksidan olan C Vitamini, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını en aza indirmeye yardımcı olabilir ve ayrıca cilt kolajen üretimini uyarır.