Cilt bakımınızı etkili hale getiren yöntemler! Taze bir cilt ile uyanmak için…

Kusurlu bir cildi makyajla kapatamazsınız. Aksine makyaj ile cildi daha çok yorarsınız. Dinlendirmek için rutin olarak bakımlar yaparız. Bu bakımları daha da etkili hale getirmek ister misiniz? O halde gelin genç bir cilde sahip olacağımız 8 ipucuya birlikte bakalım...
NEMLENDİRİCİYİ EKSİK ETMEYİN
Cilt bakımınızı ciddi şekilde etki edecek seçenekler var. Bunlardan biri cildi nemlendirmek. Cildinizin çok yağlı olduğunu düşünseniz bile nemlendiriciyi eksik etmeyin. Kulağa mantıksız geliyor ancak, nemlendiriciyi atlamak cildin daha fazla yağ üretmesine neden oluyor. Cilt güzelliğinizi korumanız için mutlaka cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor.
CİLDİNİZİ İKİ KERE TEMİZLEYİN
Makyajınızı çıkarırken mümkünse birden fazla temizleyin. Makyajı ciltten uzaklaştırmak için yağ bazlı ürünler kullanın. Ardından kalan kiri krem bazlı bir temizleyici yardımı ile cildinizden uzaklaştırabilirsiniz.
NEMLENDİRİCİ VE MASKELERİNİZİ BUZDOLABINDA SAKLAYIN
Bazı cilt bakım ürünleri buzdolabında saklandığında ömürleri daha uzun olur. Taze yıkanmış bir cilt üzerine; güzel, soğutulmuş nemlendirici sürmekten daha ferah bir şey yoktur.
HER ZAMAN GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
Güneş kremi, güneş hasarını en aza indirdiği ve yaşlanmayı önlediği klinik olarak kanıtlanmış, birkaç cilt bakım ürününden biridir. Yüzünüze, ellerinize, kollarınıza ve güneşe maruz kalan her yerinize sürün. Evde kalsanız bile, yüzünüz çok fazla ışığa maruz kaldığı için evde de kullanın.
MAKYAJ MENDİLİ KULLANMAYI BIRAKIN
Makyaj mendilleri kullanışlıdır ancak, cilt için iyi bir seçenek değildir. Gözenekleri kapatır. Aynı zamanda cildi iyi temizlemez, makyaj kalıntılarını bırakırlar. Bu durum ise cilde hasar verir.
HER GECE MAKYAJINIZI ÇIKARIN
Gün içerisinde yaptığınız makyaj ile kesinlikle uyumayın. Makyaj ile uyumak cildinizin nefes almasını engeller. Makyaj yapmasanız bile ılık su ile yüzünüzü mutlaka yıkayın.
BOL MİKTARDA SU İÇİN
Cildinizin nemli kalması için su çok önemli. Gün içinde bolca su tüketin. Cildin nemli ve esnek kalmasına yardımcı olur. Su cildi gençleştirir, canlı gösterir. Hatta tırnakların ve tırnak etlerinin soyulmasını önler. Su içmek, basit fakat etkili bir yöntemdir.
MAKYAJ FIRÇALARINIZI DAHA SIK TEMİZLEYİN
Makyaj fırçaları, uygulamak için kullandığınız ürünler sayesinde bakteri barındırabilir. Zeytinyağı ve bulaşık sabunu karıştırarak, sivilceye neden olan bakterilerin yüzünüze bulaşmasını önlemek için, hafta da bir fırçaları temizleyin.