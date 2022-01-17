Cilt sağlığını korumak için hangi yöntemlere başvurulabilir?

Mevsim değiştikçe cilt de bazı değişikliklere uğrayacaktır. Bu nedenle günlük cilt bakımında mevsime göre çeşitli ayarlamalar yapılması gerekir. Sonbahar ve kış aylarında güneş koruyucu ve nemlendirici kullanmaya devam etmek önemlidir. Bu aylarda, rüzgar ve güneşin etkisiyle cildimiz kızarma, kırışma ve lekelenmeye eğilimlidir.

CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BAKIM ÖNERİLERİ

PRP yöntemi: PRP tedavisi kırışıklık, leke, sivilce ve yara izleri ile cilt çatlaklarının tedavisinde kullanılır. Uygulama sonrası sarkma ve kırışıklık izlerinin azaldığı gözlemlendi. Peeling ve lazer gibi topikal tedavileri PRP ile birleştirmek tedavi sürecini hızlandırabilir ve kalıcı sonuçları destekleyebilir. Her yaş grubuna ve cinsiyete uygulanabilir. PRP tedavisi 2 hafta ara ile 3-4 kez uygulanır. 10-12 ayda bir tekrarlanabilir. Ortalama seans yaklaşık 30 dakika sürer. PRP dolgusu gibi derin kırışıklıklar için kullanılabildiği gibi mezoterapi veya yüz maskeleri için de kullanılabilir. PRP hastaya ait olduğu için herhangi bir yan etki görülmez. Tedavide hastanın kendi kanı kullanıldığı için bu nedenle alerjik reaksiyon olmaz.

Mikro iğneleme yöntemi: Mikro iğneleme, vücudun doğal yenilenme mekanizmasını tetiklemek için tasarlanmış bir cilt gençleştirme yöntemidir. Mikro iğneleme, mikro iğneler yardımıyla cildinize çok az zarar vermek için kullanılır. Bu hasarlar bağışıklık sistemini tetikler ve vücudun daha fazla kollajen ve elastin üretmesine yardımcı olur. Kollajen ve elastin cildinizin daha pürüzsüz olmasına yardımcı olur. İğne cildinizdeki mikro kanalları açar ve deri altına girişi kolaylaştırmak için serum, vitamin, krem gibi takviyelerin kullanımını destekler. 6 hafta sonra önemli sonuçlar alınabilse de en iyi sonuçlar 3 ay içinde alınacaktır.

Nem aşısı: Nem aşısı, cildin daha dinç ve genç görünmesi için hyalüronik asit, antioksidanlar ve vitaminlerin deri altına enjekte edildiği bir uygulamadır. İçeriğindeki hyalüronik asit sayesinde güçlü ve uzun süreli nemlendirme sağlar, cildi çevresel koşullardan ve yaşlanmadan korur. Nem aşıları yaşlanmayı önlemek için kullanılır ve tek başına veya cilt soyma programı ile birlikte kullanılabilir. Hyalüronik asit, su tutma kapasitesi çok yüksek bir molekül olduğundan, nem aşısı sayesinde cildin su tutma kapasitesi önemli ölçüde artar. Nem aşısının içeriğinde bulunan hyalüronik asit derin dokulara güçlü bir nemlendirme sağlar, yaşlanmaya neden olan tüm kayıpları önler ve yaşlanmanın cilt üzerindeki geçmişteki olumsuz etkilerini onarır.

Mezoterapi yöntemi: Mezoterapi yönteminde uygun mineraller ve amino asitler karıştırılarak belirli oranlarda yüze enjekte edilir. Bu sayede cildin kendi kendine iyileşmesi amaçlanır. Mezoterapi sonrası olası yan etki ise morarmadır. Yüz mezoterapisinde kişinin cilt problemine göre ilaç ve etken maddeler uygulanır. Uygulama sonrası yüzdeki sarkmalar giderilir, cildin daha parlak ve genç bir görünüm kazanır.