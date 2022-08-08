Cilt sarkmalarına veda edeceksiniz! Bu mucizevi iksiri kullanan bağımlısı oluyor…

YAĞ MASAJI

Yağ masajı sadece cildinizi sıkılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha pürüzsüz ve berrak hale getirir. Zeytinyağını E ve A vitamini içerdiği için masaj yapmak için kullanabilirsiniz. Yaşlanma karşıtı faydaları da vardır. Zeytinyağını küçük bir kaba alın ve ısıtın. Yüzünüze ve boynunuza masaj yapmak için ılık yağı kullanın. Yaklaşık 10 dakika masaj yapın. Temiz bir bez alın, ılık suya batırın ve yüzünüzü silmek için kullanın.