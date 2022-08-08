Cilt sarkmalarına veda edeceksiniz! Bu mucizevi iksiri kullanan bağımlısı oluyor…

Cilde iyi bakmak, kimyasallardan arındırmak çok önemlidir. Özellikle ortaya çizgiler ve kırışıklıklar çıkınca fazlasıyla makyaj yapma eğiliminde oluruz. Sarkma sürecini tersine çeviremeseniz de kesinlikle geciktirebilir veya sarkmayı azaltabilirsiniz. Gelin birlikte sarkan cildi sıkılaştırmak için önerilen doğal yöntemlere bir bakalım.
ALOE VERA
Aloe Vera jeli, cilt sıkılaştırma için en iyi ev ilaçlarından biridir. Cildin elastikiyetini artıran malik asit içerir. Aloe vera jelini yaprağından çıkarın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Cildinizde yaklaşık 20 dakika bekletin ve ardından ılık su kullanarak durulayın. Bunu haftada üç ila dört kez yapın.
YUMURTA AKI VE BAL
Albümin proteini açısından zengin olan yumurta akı, sarkmış cilt için harika bir çözümdür. Cilt hücrelerini yeniden yapılandırarak cilt dokusunu iyileştirir ve cildinizin sağlıklı olmasını sağlar.Yumurta beyazı ve balı iyice karıştırın. Bu karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın. Bunu ayda 3 kez uygulayın.
YAĞ MASAJI
Yağ masajı sadece cildinizi sıkılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha pürüzsüz ve berrak hale getirir. Zeytinyağını E ve A vitamini içerdiği için masaj yapmak için kullanabilirsiniz. Yaşlanma karşıtı faydaları da vardır. Zeytinyağını küçük bir kaba alın ve ısıtın. Yüzünüze ve boynunuza masaj yapmak için ılık yağı kullanın. Yaklaşık 10 dakika masaj yapın. Temiz bir bez alın, ılık suya batırın ve yüzünüzü silmek için kullanın.
BİBERİYE VE SALATALIK
Biberiye yağı cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirir. Antioksidanlar açısından zengin olan biberiye yağı cildin yaşlanmasını geciktirir ve elastikiyetini artırır. Salatalığı alın ve soyun. Ardından macun haline getirin. Biberiye yağını ekleyin. Yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekletin ve ardından durulamak için ılık su kullanın. Bunu haftada bir kez yapın.