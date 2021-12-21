Ciltteki tüm lekeleri ortadan kaldırıyor! Bu vitamini alırsanız…

Cilt bakım ürünlerinin, cildinizin temiz, canlı ve genç görünmesi için her ne kadar en iyi bakım rutinini sunduklarını düşünseniz de eğer vitamin eksiğiniz mevcutsa istediğiniz gibi bir sonuca ulaşamamak muhtemeldir. Bu nedenle cildinizdeki lekeleri ortadan kaldırmak için gerekli vitamin desteğini sağlamak gerekir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:21

C vitamini, son yıllarda tüm dünyanın en çok ilgi gösterdiği vitaminlerden biri. Sebebi ise; doğal özlerle zenginleştirilmiş vitaminlerin cilt bakım rutininde oldukça faydalı etkilere sahip olması. C vitamini ise, bu noktada en çok öne çıkan vitaminlerden biri haline geliyor. Peki C vitamini, cildinizi nasıl koruyor? İşte cevabı…

GÜNEŞ HASARINDAN CİLDİ KORUR Güneş ışınlarının cilt üzerinde ortaya çıkardığı lekelenme gibi sorunlardan koruma konusunda, C vitamini en büyük etkilerden birini gösterir. Üstelik güneşten yanmış bir cildi yatıştırmayı sağlarken daha önce güneşten kaynaklanan lekeleri de girebilir. HİPERPİGMENTASYONU AZALTIR Hiperpihmentasyon, cilt tonundan daha koyu lekelerin ortaya çıkmasına verilen addır. Cilt renginin değişimi ise birçok sebeple ortaya çıkabilir. C vitamini ise daha parlak ve eşit bir tona sahip cilt lekesini ortadan kaldıracaktır.