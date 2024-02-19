"Doğal botoks" çılgınlığı! Sosyal medyada "gençlik iksiri" patlaması: "Tek seferde çizgileri bitiriyor"

Bir grup insan, ede kendi kendilerine uyguladıkları "doğal botoks" adını verdikleri sürecin, etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor. TikTok kullanıcılarının botoksla aynı etkiyi sunduğunu iddia ettiği cilt bakım trendi son günlerde gündemde.
Cilt üzerinde kalın, macun benzeri bir yüz maskesi oluşturmak için keten tohumu ve su karışımının kullanıldığı bu rutinde, yüz çevresinin sıkılaştığı iddia edildi.
Fakat birçok sosyal medya kullanıcısı, bu gerginlik hissinin geçici olmasının yanı sıra kızarıklık ve iltihaplanma gibi sorunlarla da karşılaştıklarını anlattı.
Bir botoks alternatifi gibi görülse de, sağlıklı olduğu iddia edilen abartılı tepkilere karşı birçok cilt bakım uzmanı, kullanılmasının tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.
"Evde botoks" trendine karşı olarak uzmanlar, kullanılan bu maskenin kurudukça ciltte "gerginleşme" hissine neden olduğu için sıkılaşma yanılsamasına neden olduğunu söylüyor.
Aslında yapılan tek şey; cildi sıkılaştırmış gibi hissettiren bir "yapıştırıcı maske" uygulaması yapmış olmak diye uyarıda bulunuluyor.
Plastik Cerrah Michael Jazayeri ise bu konu hakkında keten tohumu yağının tek başına deride bir etkisi olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.
Jazayeri bu işlem ile ilgili olarak "Botoks ile aslında onu derinin üzerinden kaslara enjekte ediyoruz ve felce neden oluyor... İşe yaramasını veya botoks kadar uzun süre dayanmasını beklemeyin" açıklamasında bulundu.