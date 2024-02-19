"Doğal botoks" çılgınlığı! Sosyal medyada "gençlik iksiri" patlaması: "Tek seferde çizgileri bitiriyor"

Bir grup insan, ede kendi kendilerine uyguladıkları "doğal botoks" adını verdikleri sürecin, etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor. TikTok kullanıcılarının botoksla aynı etkiyi sunduğunu iddia ettiği cilt bakım trendi son günlerde gündemde.

Cilt üzerinde kalın, macun benzeri bir yüz maskesi oluşturmak için keten tohumu ve su karışımının kullanıldığı bu rutinde, yüz çevresinin sıkılaştığı iddia edildi.