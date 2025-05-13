Güzelliğin bedeli kanser mi? Bu ürünler adeta tümörleri uyandırıyor

Özellikle kadınların düzenli olarak kullandığı sabun, losyon, şampuan, saç kremi, cilt beyazlatıcılar ve kirpik yapıştırıcılar gibi ürünlerin, kanser riskiyle doğrudan ilişkili zararlı kimyasallar içerdiği tespit edildi.

YENİ ÇALIŞMADAN ÇARPICI SONUÇLAR

Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre sağlığı konusundaki çalışmalarıyla tanınan Silent Spring Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Environmental Science & Technology Letters adlı bilimsel dergide yayımlandı. Çalışma kapsamında, farklı yaş ve sosyoekonomik gruplardan kadınların bir hafta boyunca kullandıkları tüm güzellik ve bakım ürünleri kayıt altına alındı. Elde edilen veriler analiz edildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun, formaldehit gibi kanserojen kimyasallar içeren ürünleri düzenli olarak kullandığı belirlendi.

Formaldehit, özellikle kirpik yapıştırıcıları ve saç düzleştirici ürünlerde yaygın olarak bulunan, solunduğunda ya da cilt yoluyla vücuda girdiğinde DNA hasarına yol açabilen güçlü bir kimyasaldır. Bu maddenin uzun süreli maruziyeti, başta lösemi olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiştir.

HER GÜN KASITLI MARUZİYET

Araştırmayı yürüten uzmanlardan biri olan çevre bilimci Robin Dodson, sonuçların oldukça endişe verici olduğunu belirtti. Dodson, "Kadınların, içeriğinde ne olduğunu bilmeden ya da bu riskleri küçümseyerek her gün formaldehit gibi maddeleri içeren ürünleri kullanması, halk sağlığı açısından büyük bir sorun. Bu ürünlerin kasıtlı olarak ve düzenli şekilde kullanılması, maruziyeti daha da tehlikeli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

GİZLİ TEHLİKE: ETİKETLERDE BELİRTİLMEYEN KİMYASALLAR

En dikkat çekici unsurlardan biri ise, bu zararlı kimyasalların pek çoğunun ürün etiketlerinde açıkça belirtilmemesi. Bu durum, tüketicilerin neye maruz kaldıklarını tam olarak bilmeden ürün kullanmalarına neden oluyor. Özellikle "parfüm" ya da "koku" adı altında listelenen bileşenler, çoğu zaman onlarca farklı kimyasalı içerebiliyor.

DAHA ŞEFFAF VE GÜVENLİ ÜRÜN TALEPLERİ ARTIYOR

Araştırma sonuçlarının ardından, sağlık uzmanları ve çevre aktivistleri, kozmetik sektöründe daha sıkı denetimler ve daha şeffaf içerik bildirimleri yapılması çağrısında bulundu. Tüketicilerin de kullandıkları ürünlerin içeriklerini dikkatlice incelemesi, güvenilir ve doğal alternatifleri tercih etmesi gerektiği vurgulandı.

Kozmetik ürünlerinin güvenli hale getirilmesi için üreticilere büyük sorumluluk düştüğü belirtilirken, kadınların her gün maruz kaldığı bu kimyasal tehlikeye karşı daha fazla bilinçlenmesi gerektiği de hatırlatılıyor.