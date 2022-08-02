Her cilt tipi için doğru formül! Teninize mermer pürüzsüzlüğüne kavuşturan doğal maske

Bal, doğadaki en iyi nemlendiricilerden biridir. Havadaki nemi çekebilme kapasitesi, cildiniz için de oldukça faydalı bir işleve sahip olmasını sağlar. Ayrıca zengin bir antioksidan içeriğinin bulunması, cildinizde önemli faydalar elde etmenizi de mümkün kılar. Tüm bunların yanı sıra yaşlanma belirtilerini geciktirmek ve doğal bir ışıltı isteyenler için de en iyi alternatifleri bir araya getirir.
Tüm uzmanların söylediği gibi, bal, ideal doğal kozmetik içeriklerden biri. Üstelik, tüm cilt tipleri için de uygun bir bakım sağlayabilir. Cildin nemi tutma konusundaki doğal yeteneğini geliştirir. Bildirildiğine göre, aşırı kuru ve susuz kalmış cilde sahip insanlar için bile bal en iyi yöntemlerden biri.
İçeriğindeki oldukça değerli olan vitamin, mineral ve enzimler sayesinde cilde dışarıdan uygulandığında en iyi nemlendirme sonucunu almanızı sağlar. Ayrıca cilde esnekliğini yeniden kazandırırken, cilt tonunu iyileştirir. Taze ve ışıldayan bir cilt için aradığınız bakımı, balın uygulanma yönteminde bulabilirsiniz. Fakat tüm bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız, dermatolog önerisi almanız şarttır. İşte balı kullanabileceğiniz farklı tarifler…
Eğer kuru bir cilde sahipseniz, cildinize balı günlük olarak uygulayabilirsiniz. Sadece bal sürüp 20 dakika bekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bal içerisine birkaç damla portakal suyu damlatmak da ihtiyacınız olan C vitaminini sağlamanın bir yöntemi. Bu şekilde uygulayarak cildinize sürün ve 20 dakika sonra iyice durulayın.
1 çay kaşığı bal, 1 çay gül suyu ve 1 çay kaşığı süt tozunu karıştırın ve bir macun elde edin. Bu karışım, aşırı kuru ciltler için nem bombası gibi işlev gösterecektir. Bu macunu yüzünüze sürdükten sonra 20 dakika bekleyin ve iyice durulayın.
Tüm vücudunuzdaki kuruluğu ortadan kaldırmak istiyorsanız, banyo suyunuza bir çeyrek fincan bal ekleyebilirsiniz. Böylece kuru cildi rahatlatırken aynı zamanda doğal bir yumuşaklık elde edebilirsiniz.
Bal yalnızca kuru ciltler için değil, aynı zamanda yağlı ciltler için de uygun bir doğal kozmetik ürünü. Yağlı ciltler için; bir yumurtanın beyazını ve bir çay kaşığı balı karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra iyice durulayın. Yumurta beyazının temizleyici etkisi, ciltteki fazla yağı azaltmasının etkisi balın yumuşatıcı etkisiyle bir araya geliyor. Eğer karma bir cilde sahipseniz, tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Hem yağlı hem de kuru bölümlerde doğru etkiyi gösterecektir.
Gözenekli cilt yapısı ve sivilce sorunuyla uğraşanların da en iyi seçeneklerinden biri olan bal, aşırı kuruluk ve tahriş olmuş cilt üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bir çay kaşığı balı, yoğurtla karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın ve 20 dakika durulayın. Bu tarif, ciltteki kuruluğu ve tahriş oranını azaltırken aynı zamanda gözeneklerde de yoğurttaki faydalı bakterilerin işlemesine izin verecektir. Ayrıca balın, iltihaplanma karşıtı etkisi, sivilcelerin hafiflemesine ve etkisinin azalmasına yardımcı olur. Böylece hem bal hem de yoğurt, sivilceler üzerindeki etkisini gösterebilir.
Bal tüm bu etkilerinin yanı sıra tüm cilt tipleri için en iyi cilt maskelerinden biridir. Yulaf ezmesi ve balı karıştırın. İçerisine biraz da gül suyu ekledikten sonra macun kıvamına getirin. Bu karışımı yüzünüze uyguladıktan sonra 20 dakika bekleyin ve durulayın. Bu maskeyi, haftada iki veya üç kez uygulayabilirsiniz.
Tarçın ve bal karışımı da en etkili "iyileştirici" karışımlardan biri. Bal ve tarçını eşit miktarlarda karıştırın ve egzama, sivilce veya tahriş olmuş bölgelere az miktarda uygulayın. Ardından temizleyin.
2 çay kaşığı balı ve 2 çay kaşığı gül suyunu bir litre suyla karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra buzdolabına koyarak soğutun. Yüzünüz için losyon olarak kullanabileceğiniz bu karışımı, nazikçe bir pamukla uyguladıktan sonra durulayın.
Günümüzde bal, nemlendirici, cilt toniği ve maskeler, el kremleri, vücut losyonlarına ve saç kremlerine kadar güzellik bakımı ürünlerinin formülasyonunda önemli bir bileşendir. Bu çok yönlü güzellik formülü, aslında evinizde, mutfak rafınızda kolayca bulunuyor. Bu tariflerle eşsiz bir doğal tarife erişebilirsiniz.