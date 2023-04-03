Her dokunuş pamuk etkisi yaratacak! Dermatolog açıkladı: Cilt kuruluğunu silip süpüren yöntem

Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, soğuk havaların cilt üzerine etkisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Demir, "Bu mevsimde, soğuk havanın ve rüzgarın etkisi ile derimizin koruyucu tabakası bozulur, deriden su kaybı artar, derimiz kurur. Cilt kuruluğu devam eder ve zamanında gerekli önlemler alınmazsa, kuruluğa, deri çatlakları, tahrişler, kızarıklıklar, deride kalınlaşma ve kabalaşma gibi bulgular da eklenir. Yaş arttıkça derinin su tutma kapasitesi azaldığı için, bu bulgular daha da şiddetli olabilir. En çok etkilenen alanlar yüz, dudaklar ve ellerimiz olsa da aslında saçımızdan tırnağımıza kadar her bölgede soğuk havanın etkisi görülür. Ayrıca balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi soğuk ile tetiklenen hastalıklar başta olmak üzere pek çok deri hastalığı bu mevsimde kötüleşme eğilimindedir" diye konuştu.