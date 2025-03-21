Işıl ışıl bir cildin sırrını dermatolog verdi! "Her gün 12 kez..."

Bahar aylarıyla birlikte daha sağlıklı bir cilt için önerilerde bulunan uzmanlar, cildin daha parlak görünmesi için günde 10-12 bardak kadar su içilmesi gerektiği, omega-3 içeren besinleri tüketerek cildin daha parlak görünmesini yardımcı olmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Bahar mevsiminde cilt sağlığı için alınacak önlemleri sıralayan Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Gülbiye Güler, "Bahara girerken ışıltılı bir cilt için, cilt temizliği çok önemlidir. Bunun için çeşitli peelingler ve cilt bakımlarıyla cilt ölü dokulardan, yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Bu işlemler cildin yapısına göre yapılmalıdır.

Bu şekilde temizlenen cilt, siyah noktalardan arındırılır ve böylece daha ışıltılı olur. Kış boyunca kuruyan cildin nemlendirilmesi gerekmektedir. Nemlendiriciler, cildin tipine uygun olarak seçilmeli, paraben, alkol gibi ürünleri içermemeli, komedojenik olmamalıdır. Nemlendiriciler ise kuru ciltlerde özellikle yenileyici, onarıcı, su tutucu olmalı; kollajen, aminoasitler, keratin ve hyalüronik asit içermelidir'' şeklinde konuştu.