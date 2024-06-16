Kaç dakikada duş alıyorsunuz? Duş süresine dikkat! Cilt bariyeriniz parçalanıyor...

Uzun ve sıcak bir duşun ardından kendinizi yenilenmiş hissetmek gibisi yoktur. Fakat saatlerimizi banyoda geçiriyor, peeling yapıyor ve nemlendiriyoruz. Peki bu sürenin cildinizdeki yıkıcı etkisini biliyor musunuz? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 16.06.2024 15:45 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan yeni bir araştırma, insanların %48'inin güzellik rutinlerinde en çok zaman ayırdığı şeyin duş almak olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırma, birçok insanın kuru cilt sorunu yaşadığını ve %85'inin bu durumdan duşlarını sorumlu tuttuğunu gösteriyor. Uzun duşlar ile cilt tahrişi arasında da net bir bağlantı bulunuyor.

Dermatolog Emma Amoafo-Mensah, 'Uzun ve çok sıcak suyla alınan bir duş, cildin doğal yağlarını yok edebilir. Bu yağlar olmadan, su daha hızlı buharlaşır ve bu süreç, ciltte sıkılık ve kuruluk hissine yol açar' diyor.