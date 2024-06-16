Kaç dakikada duş alıyorsunuz? Duş süresine dikkat! Cilt bariyeriniz parçalanıyor...

Yapılan yeni bir araştırma, insanların %48'inin güzellik rutinlerinde en çok zaman ayırdığı şeyin duş almak olduğunu ortaya koydu.
Aynı araştırma, birçok insanın kuru cilt sorunu yaşadığını ve %85'inin bu durumdan duşlarını sorumlu tuttuğunu gösteriyor. Uzun duşlar ile cilt tahrişi arasında da net bir bağlantı bulunuyor.
Dermatolog Emma Amoafo-Mensah, 'Uzun ve çok sıcak suyla alınan bir duş, cildin doğal yağlarını yok edebilir. Bu yağlar olmadan, su daha hızlı buharlaşır ve bu süreç, ciltte sıkılık ve kuruluk hissine yol açar' diyor.
Amoafo-Mensah 'Uzun, çok sıcak duşlar almak veya aşındırıcı scrublar veya temizleyici ürünler kullanmak, cildin kurumasına neden olabilir.' açıklamasında bulundu.
Emma'ya göre, duş süresini sınırlamak, cilt kuruması için en etkili önlemlerden biri. 'Birçok insan duşta çok fazla zaman harcıyor; ideal süre on dakikadan az olmalı,' diyor.
Bundan daha uzun süre geçirmek, özellikle su çok sıcaksa ve kuru cilde yatkınsanız, cildinizin kuru ve tahriş olma ihtimalini artırır.
Emma ayrıca nemlendirmenin de önemli olduğunu söylüyor. Cilt düzgün bir şekilde nemlendirilmediğinde, tahriş olur ve kaşınmaya başlar.
Tahrişi durdurmak için, kuruluğu giderecek ve cildin nem seviyesini artıracak bir ürün kullanmalısınız.