Kollejen eksikliğinin ilk belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Yaşlanmayı engellemek için mutlaka bunu yapın...

Kollajen eksikliği özellikle kadınlarda aşırı selülit, yavaş tırnak uzaması, saç dökülmesi, kırışık cilt ve sağlık kaybı gibi durumlara yol açabilir. Kısacası kollajen vücudun her yerini sağlıklı ve canlı tutar. Otuz yaşından sonra vücutta kollajen üretimi azalır. Bunun için kollajen takviyeleri ve destekleri almak gerekir.
KOLLAJEN EKSİKLİĞİNİN EN BÜYÜK BELİRTİSİ KURU, NEMSİZ VE KOYU BİR CİLTTİR
Vücutta yaklaşık 20 farklı kollajen türü vardır. Her kollajen grubu, iç organların oluşumu ve korunması gibi vücudun birçok işlevinde hayati bir rol oynar. Kollajen eksikliğinin en belirgin belirtilerinden biri kırışık ve nemini kaybetmiş kuru cilttir. Kollajen cildin elastikiyetini sağladığı için kollajen miktarı azaldığında ince çizgiler, kırışıklıklar ve sarkmalar ortaya çıkar.
Diğer bir belirti ise saç ve tırnaklarda görülür. Saçlar fazla uzamış ve dökülmüyorsa, saçlar çok kırılgansa, tırnaklar kırılıp soyuluyorsa vücudunuz size kollajen eksikliğinizi anlatmaya çalışıyor olabilir. Eklemler aynı zamanda kollajen eksikliğinden en çok etkilenen ve kollajen eksikliğinde en çok belirti gösteren kemiklerdir. Kıkırdağın yüzde 95'i kollajenden oluştuğu için yetersiz olması halinde kıkırdak zarar görebilir. Eklemi destekleyen kıkırdak etkilendiğinde eklem de doğrudan etkilenir ve hastalanır. En yaygın olanı, bir kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilen ve hareket kabiliyetini azaltabilen şiddetli eklem ağrısıdır.
BUNLARI YAŞIYORSANIZ KOLLAJEN SEVİYENİZ ALARM VERİYOR DEMEKTİR
Kollajen ve elastinin parçalanması nedeniyle ciltte ince çizgiler ve derin kırışıklıklar oluşur, bu da cildin sıkılığının ve elastikiyetinin azalmasına neden olur. Mimikler olmasa bile özellikle kaz ayakları ve alın çizgileri, ince çizgiler ve kırışıklıklar daha belirgin olmaya başlar. Kollajen eksikliği cildin elastikiyetini ve sıkılığını kaybetmesine neden olabilir. Yüzünüzün ovalinde eskiye göre sıkılık kaybı ve cilde temas ettiğinde elastikiyetinde azalma gözlemliyorsanız, cildiniz için kollajen odaklı bir bakım zamanı gelmiş demektir.
Yaşlandıkça, azalan kollajen üretimi ve yağ ve kemik kaybı nedeniyle cilt hacmi azalır. Cilt yaşlandıkça kollajen kaybına bağlı olarak derinin orta tabakası incelir, cildin elastikiyeti ve nem tutma yeteneği azalır. Cildiniz donuk görünüyorsa, nem ve dolgunluktan yoksunsa, sadece nemlendiricinizi değil, cildinizin kollajen eksiklikleriyle mücadele edecek bir tedaviyi yenilemenin zamanı geldi demektir