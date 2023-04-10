Kollejen eksikliğinin ilk belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Yaşlanmayı engellemek için mutlaka bunu yapın...

Kollajen, vücudun tüm organlarını ve bağ dokularını bir arada tutan, cildi kırışıklıklardan ve yaşlanmadan koruyan bir maddedir. Kollajen üretimi, vücudu eklem hastalıklarından, mat, cansız ciltten ve kırışıklardan korur, saçları, tırnakları ve dişleri sağlıklı tutar. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, kollajen eksikliğinde yaşanabilecekleri sizler için derledi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:38 PAYLAŞ ABONE OL

Kollajen eksikliği özellikle kadınlarda aşırı selülit, yavaş tırnak uzaması, saç dökülmesi, kırışık cilt ve sağlık kaybı gibi durumlara yol açabilir. Kısacası kollajen vücudun her yerini sağlıklı ve canlı tutar. Otuz yaşından sonra vücutta kollajen üretimi azalır. Bunun için kollajen takviyeleri ve destekleri almak gerekir.

KOLLAJEN EKSİKLİĞİNİN EN BÜYÜK BELİRTİSİ KURU, NEMSİZ VE KOYU BİR CİLTTİR Vücutta yaklaşık 20 farklı kollajen türü vardır. Her kollajen grubu, iç organların oluşumu ve korunması gibi vücudun birçok işlevinde hayati bir rol oynar. Kollajen eksikliğinin en belirgin belirtilerinden biri kırışık ve nemini kaybetmiş kuru cilttir. Kollajen cildin elastikiyetini sağladığı için kollajen miktarı azaldığında ince çizgiler, kırışıklıklar ve sarkmalar ortaya çıkar.