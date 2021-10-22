Kozmetik ürünler seçerken mevsim şartlarına dikkat!

Deride fiziksel değişimler yaşanabilir, ileri ki zamanlar da ise cilt kanserine kadar erişen durumlar olabiliyor. Bunun gibi güncel oluşabilecek ciddi cilt sorunlarının önüne geçebilmek için cilt kuvvetlendirilmelidir. Özellikle sorunlu ve duyarlı cilde sahip bireyler bu mevsimlerde son derece dikkatli olmalıdır.

CİLT TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ!

Haziran, temmuz ve ağustos ayları gibi en yüksek sıcaklıkların ve güneşin kurutan etkilerine karşılık olarak vücut derisi bir savunma oluşturur ve aşırı terler. Bu olay ise deride yağ oluşumunun süratlenmesine sebep verir. Fakat cilt temizliği doğru biçimde yapılmaz, cilt iyi nemlendirilmez ve doğru olmayan kozmetik ürünler kullanılırsa deri gözenekleri kapanır ve sonraki turda yağ butonları oluşabilir. Bu sebeplerin önüne geçebilmek için profesyonel bir cilt temizliği gerekir hatta kesinlikle şarttır. Tertipli şekilde yapılacak cilt temizliği ve bakımı, derinin nem dengesinin korunmasına yardımcı olacaktır.