Kremleri çöpe attıran mucize: Korelilerin cam cilt sırrı çözüldü! 4 malzemeyi karıştırın...

Asya cilt bakım ritüelleri yıllardır doğal içerikleri temel alarak dünyaya ilham veriyor. Özellikle pürüzsüz, lekesiz ve ışıl ışıl parlayan cilt görünümü anlamına gelen "cam cilt" trendi, artık evde doğal yöntemlerle de uygulanabiliyor.
Cilt onarımında mucizeler yaratan bu yöntemin başrolünde ise antioksidan deposu chia tohumu ve cildin en büyük nem kaynağı olan aloe vera jeli var. Bu ikili bir araya geldiğinde cilt bariyerini onarıyor, cildi derinlemesine neme doyuruyor ve ince kırışıklıkları doldurarak pürüzsüz bir zemin yaratıyor. Üstelik düzenli kullanımda sivilce ve cilt lekeleri gibi problemlerin de azalmasına destek oluyor.
Güzellik uzmanlarının da radarına giren bu karışımın etkisi, malzemelerin doğal yapısından geliyor. Chia tohumu, cildin kolajen üretimini destekleyerek yaşlanma belirtilerini yavaşlatırken, aloe vera jeli ise cildi sakinleştirip kızarıklıkları gideriyor. Sadece 15 dakika cildinizde bekleterek uygulayacağınız bu maske sayesinde, dışarıdan hiçbir kimyasal kullanmadan o porselen gibi Koreli ciltlerine sahip olabilirsiniz.
MUCİZEVİ CAM CİLT MASKESİNİN MALZEMELERİ
Bu doğal maskeyi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve ulaşılabilir. İhtiyacınız olanlar: 1 yemek kaşığı chia tohumu, 2 yemek kaşığı ılık süt, 1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 yemek kaşığı bal ve eğer cildiniz çok hassas değilse birkaç damla taze sıkılmış limon suyu. Bu malzemeler cilt için güçlü bir onarım ve aydınlatma kompleksi oluşturuyor.
EVDE ADIM ADIM HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI
Öncelikle 1 yemek kaşığı chia tohumunu ılık sütün içine ekleyip yaklaşık bir saat boyunca jel kıvamına gelene kadar bekletin. Tohumlar sütü çekip şiştiğinde, içerisine 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı aloe vera jelini ekleyerek iyice karıştırın. Cilt tonunuzu eşitlemek istiyorsanız birkaç damla limon suyu da ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız bu mucizevi maskeyi temizlenmiş cildinize uygulayın ve 15-20 dakika kadar bekletin.
Maske kuruduktan sonra ılık suyla nazikçe, dairesel hareketlerle masaj yaparak yüzünüzden arındırın. Son olarak cildinize uygun bir nemlendirici sürerek nemi yüzünüze hapsedin ve aynadaki o eşsiz parlaklığın tadını çıkarın.
Tüm bu doğal güzellik sırlarını denerken önemli bir noktayı unutmamak gerekiyor: Doğal malzemeler bile bazı cilt tiplerinde beklenmedik alerjik reaksiyonlara veya hassasiyete yol açabilir. Bu maskeyi yüzünüze uygulamadan önce mutlaka bileğinizin iç kısmında küçük bir alanda test edin.
Cilt hassasiyetiniz, egzama, gül hastalığı (rosacea) gibi kronik problemleriniz veya alerjiye eğilimli bir yapınız varsa, herhangi bir yeni cilt bakım rutinini uygulamadan önce mutlaka bir dermatoloğa veya uzman doktora başvurun.