Kremleri çöpe attıran mucize: Korelilerin cam cilt sırrı çözüldü! 4 malzemeyi karıştırın...

Cilt onarımında mucizeler yaratan bu yöntemin başrolünde ise antioksidan deposu chia tohumu ve cildin en büyük nem kaynağı olan aloe vera jeli var. Bu ikili bir araya geldiğinde cilt bariyerini onarıyor, cildi derinlemesine neme doyuruyor ve ince kırışıklıkları doldurarak pürüzsüz bir zemin yaratıyor. Üstelik düzenli kullanımda sivilce ve cilt lekeleri gibi problemlerin de azalmasına destek oluyor.