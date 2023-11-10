Mermer gibi cildin sırrı bu yöntemde! Cildi tek seferde bebek gibi yapıyor

Elma sirkesinin cilt üzerinde uygulanması ise şu şekilde;

İlk olarak yüzünüzü suyla yıkayarak temiz bir hale getirin. Ardından temiz bir sprey şişesi ya da bir başka kabın içerisinde 1 ölçü elma sirkesi ve 2 ölçü suyu karıştırın. Eğer hassas bir cilt tipine sahip iseniz bu karışımı daha da seyreltin. Bir pamuk parçasıyla bu karışımı tüm cildinize uygulayın. Uygulamanın ardından bir gece boyunca elma sirkesini yüzünüzde bekleterek emilmesini sağlayın. Sabah yüzünüzü suyla yıkayarak temizleyin.

UYARI: Hassasiyeti ve alerji ihtimaline karşın bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.