Mermer gibi cildin sırrı bu yöntemde! Cildi tek seferde bebek gibi yapıyor

Cildin pürüzlü ve gözenekli bir yapıya sahip olması, kişinin yüzünün soluk görünmesine neden olabilir. Bununla bağlantılı olarak aydınlık ve pürüzsüz bir cilt, kişinin iyi hissetmesinde büyük rol oynar. Cilde aydınlık ve pürüzsüz bir görünüm kazandırabilmek için elma sirkesinin mucizevi etkilerinden faydalanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta elma sirkesini doğrudan kullanmamanız. Elma sirkesinin direkt olarak seyreltilmeden cilde uygulanması olumsuz sonuçlara yol açabilir bu nedenle kullanmadan önce mutlaka seyreltin.
BEBEK GİBİ BİR CİLT İÇİN…
Elma sirkesinin temizlik alanında gösterdiği etkisi, cilt üzerinde de oldukça etkili. Elma sirkesi cilt bakımında lekelerin giderilmesinin yanı sıra yüzün temizlenmesi için de etkilidir, gözeneklerin temizleyerek cildin temiz görünmesini sağlar.
Elma sirkesini seyrelterek kullanmak, ciltteki kirin ve ölü hücrelerin ortadan kaldırılmasında etkilidir ve bebek gibi bir cildin oluşmasına yardımcı olur.
ÖLÜ BAKTERİLERDEN ARINDIRIR
Elma sirkesini bu şekilde cilt toniği olarak kullanmak, cildin ölü bakterilerden arınmasını sağlayarak gözenekleri sıkıştırır bu sayede mermer gibi pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz.
Ayrıca elma sirkesi, sivilceden sonra meydana gelen enfeksiyonların önlenmesini sağlar ve ciltte akne olmasını engeller.
YAĞ SEVİYESİNİN DENGELENMESİNİ SAĞLAR
Elma sirkesi, cildin pH dengesinin düzenlenmesinde rol oynar ve sebum isimli ciltteki sıvının da üretiminin düzenlenmesini sağlar. Bu sayede aşırı yağlı ciltlerin yağ seviyesinin dengelenmesinde etkili olur.
YAŞLANMA KARŞITI
Elma sirkesinin içeriğinde yer alan alfa hidroksit asitler, cildin daha canlı görünmesini sağlar. Bu nedenle ciltte meydana gelen yaşlanma belirtilerinin önüne geçerek daha genç göstermede rol oynar.
Elma sirkesinin cilt üzerinde uygulanması ise şu şekilde;
İlk olarak yüzünüzü suyla yıkayarak temiz bir hale getirin. Ardından temiz bir sprey şişesi ya da bir başka kabın içerisinde 1 ölçü elma sirkesi ve 2 ölçü suyu karıştırın. Eğer hassas bir cilt tipine sahip iseniz bu karışımı daha da seyreltin. Bir pamuk parçasıyla bu karışımı tüm cildinize uygulayın. Uygulamanın ardından bir gece boyunca elma sirkesini yüzünüzde bekleterek emilmesini sağlayın. Sabah yüzünüzü suyla yıkayarak temizleyin.
UYARI: Hassasiyeti ve alerji ihtimaline karşın bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.