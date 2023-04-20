Ne botoks ne estetik! Bu yöntem 50’lerde 20 gibi görünmenin sırrı…

Çoğumuz yüzümüzdeki o ilk birkaç ince çizgiyi görene kadar uğraşmayız. İşte o zaman gerçeklik devreye girer ve cilt rutinlerimize takıntılı hale geliriz. Ama o noktaya kadar beklemeye gerek yok. Yaşa bağlı cilt hasarını önlemek ve yaşlanmayı geciktirmek için, genetiğinize bağlı olarak yaşlanma karşıtı ürünleri 20'li veya 30'lu yaşlarda kullanmaya başlamak en iyisidir.

Daha yüksek rakımlarda yaşayan insanlar, derilerinin daha ince olması ve bu bölgelerde güneşin daha güçlü olması nedeniyle daha dikkatli olmalıdır. Ayrıca güneş kremini yaşlanma karşıtı cilt bakım rutininizin önemli bir parçasına dönüştürmek önemli bir ayrıntı. Düzenli olarak uygulamak cildinizi zararlı UV ışınlarının neden olduğu daha fazla hasara karşı koruyabilir ve yaşlanma sürecini geciktirebilir.

Güneşte çok vakit geçiriyorsanız, yaşlanma karşıtı ürünleri hemen kullanmaya başlamanız tavsiye ediliyor. Ergenlik çağındaysanız ve dışarıdayken güneş kremi kullanmıyorsanız, kırışıklıkları ve ince çizgileri diğerlerinden daha erken görmeye başlayabilirsiniz.

YAŞLANMA KARŞITI KULLANILABİLECEK EN İYİ ÜRÜNLER

Güneş kremi: Yaşınız ne olursa olsun, herhangi bir yaşlanma karşıtı cilt bakım rejiminde tartışılmaz bir adım. SPF'si 30 veya daha yüksek olan geniş spektrumlu bir güneş koruyucu dinleyin ve her gün, yağmur veya güneş uygulayın. Bu sadece kırışıklıkları ve ince çizgileri önlemekle kalmayacak, aynı zamanda cilt kanserine yakalanma riskinizi de azaltacaktır.

C Vitamini serumu: Bu antioksidan güç merkezi, cildinizi aydınlatmaya, koyu lekelerin ve hiperpigmentasyonun görünümünü azaltmaya ve cildinizi sıkılaştırmak için kollajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Maksimum etki için sabahları cildi temizledikten sonra ve nemlendirmeden önce uygulayın.