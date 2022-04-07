Ne siyah nokta ne de sivilce kalıyor! Tıkanmış gözeneklerden sonsuza kadar kurtulacaksınız

Cildinizle ilgili bazı sorunları netleştirmek için öncelikle sebeplerine odaklamak çok önemli. Uzmanların önerilerine göre hareket etmek, en iyi sonuçları almanızı sağlarken aynı zamanda cildinizde istenmeyen hasarları da önlemeyi sağlıyor. İşte tıkanmış gözenekleri en kısa sürede ortadan kaldırmanın en iyi yolu…

TIKANMIŞ GÖZENEK NEDİR?

En basit ifadeyle, tıkanmış gözenekler; sebum ve dış faktörlerden kaynaklanan kirin bir araya gelerek gözeneklerde birikmesidir. Sebum; yağ bezlerinden salgılanan ve cildi yenileyici bir görevi olan önemli bir sıvı. Bu sıvının görevi; cildinizi nemli ve kendine özgü yağı ile koruma altında tutmaktır. Fakat yoğun şekilde üretilmesi ve ölü deri, bakteri, makyaj kalıntıları gibi çevresel kirlerle bir araya gelmesi sonucunda gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Bu nedenle gözenekleri sıkıştırmak ve yeterince temiz tutmak ilk hedefler arasında yer alıyor.

TIKANMIŞ GÖZENEKLERE SEBEP OLAN ŞEY…

Temel olarak, farklı sıkılık düzeylerinde olsa da herkesin bedeninde gözenekler gibi. Kıl köklerinin bulunduğu ve ter ve yağ bezlerinin çıkış noktası olan ciltteki bu küçük açıklıklar, hayat bir göreve sahiptir. Tıkanmış gözenekleriniz varsa bunun en büyük sebebi; cildinizin yoğun olarak sebum üretmesi ve gözeneklerinizde ölü deri ve bakterilerin birikmesidir. Üstelik tıkanmış bu gözenekler, akneye yol açarak herkesin kabusu olan sivilce sorunlarının da ana sebebi olabilir.