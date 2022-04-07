Ne siyah nokta ne de sivilce kalıyor! Tıkanmış gözeneklerden sonsuza kadar kurtulacaksınız

Cildinizle ilgili bazı sorunları netleştirmek için öncelikle sebeplerine odaklamak çok önemli. Uzmanların önerilerine göre hareket etmek, en iyi sonuçları almanızı sağlarken aynı zamanda cildinizde istenmeyen hasarları da önlemeyi sağlıyor. İşte tıkanmış gözenekleri en kısa sürede ortadan kaldırmanın en iyi yolu…
TIKANMIŞ GÖZENEK NEDİR?
En basit ifadeyle, tıkanmış gözenekler; sebum ve dış faktörlerden kaynaklanan kirin bir araya gelerek gözeneklerde birikmesidir. Sebum; yağ bezlerinden salgılanan ve cildi yenileyici bir görevi olan önemli bir sıvı. Bu sıvının görevi; cildinizi nemli ve kendine özgü yağı ile koruma altında tutmaktır. Fakat yoğun şekilde üretilmesi ve ölü deri, bakteri, makyaj kalıntıları gibi çevresel kirlerle bir araya gelmesi sonucunda gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Bu nedenle gözenekleri sıkıştırmak ve yeterince temiz tutmak ilk hedefler arasında yer alıyor.
TIKANMIŞ GÖZENEKLERE SEBEP OLAN ŞEY…
Temel olarak, farklı sıkılık düzeylerinde olsa da herkesin bedeninde gözenekler gibi. Kıl köklerinin bulunduğu ve ter ve yağ bezlerinin çıkış noktası olan ciltteki bu küçük açıklıklar, hayat bir göreve sahiptir. Tıkanmış gözenekleriniz varsa bunun en büyük sebebi; cildinizin yoğun olarak sebum üretmesi ve gözeneklerinizde ölü deri ve bakterilerin birikmesidir. Üstelik tıkanmış bu gözenekler, akneye yol açarak herkesin kabusu olan sivilce sorunlarının da ana sebebi olabilir.
TIKANMIŞ GÖZENEKLER NASIL GÖRÜNÜR?
Gözenekler tıkandığında genellikle daha büyük ve daha koyu bir renge sahip olabilir. Siyah nokta görünümünün en sık görülen şekli olsa da farklı şekillerde de tıkanabilir. Örneğin; siyah olmasa da gözeneklerinizdeki renk değişimlerini gözlemliyorsanız, tıkanmaya başlamış anlamına gelebilir.
TIKANMIŞ GÖZENEKLER NASIL FARK EDİLİR?
Gözenekler, sebum ve ölü deri, bakteri gibi üretimlerle tıkanırken oksijenle temas ettiği için oksitlenmesi sebebiyle siyah noktalar oluşturabilir. Bununla birlikte siyah renge dönmese bile birçok tıkanmış gözenek, sebum birikimini fark ettirecek bir renk değişikliğine neden olabilir.
TIKANMIŞ GÖZENEKLER SIKILIRSA NE OLUR?
Sürekli olarak gözenekleri sıkmak, yıpranmayı artırdığı gibi aynı zamanda gözeneklerin daha fazla büyümesine neden olarak ilerleyen dönemlerde daha fazla tıkanma riski oluşturur. Bu nedenle bir kısır döngüye giren gözenek tıkanma sorunu, aynı zamanda enfeksiyon ve akne riskini de beraberinde getiriyor.
TIKANMIŞ GÖZENEKLER NASIL AÇILIR?
Peki gözeneklerinizi sıkamıyorsanız, onlardan nasıl kurtulacaksınız? Tüm gözenek vakumları , yüz temizleme fırçaları ve gözenek şeritleri ile kiri temizlemek ve ortadan kaldırmak için özel bir ürüne ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat durum böyle değil. Dr. Rubin, "Genellikle gözenekleri açmaları nedeniyle kullanılmasını önermiyorum" diyor. Yeniden tıkanma risklerinin yanı sıra ve birçok aracın iltihaplanma veya yara izine yol açabildiğini belirtiyor.
Bunun yerine peeling yapmayı deneyin, ancak sert, ovucu, yanık ama iyi hissettiren peeling ürünleri ile değil. Dr. Idriss ve Dr. Zeichner , fazla yağı ve gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerini eritmek için salisilik asit gibi kimyasal ürünleri önermektedir.
Dr. Zeichner aynı zamanda tıkanmış gözenekler için bir doktor tarafından reçete edilen bir retinoid kullanmayı öneriyor. Dr. Zeichner, " Adapalane gibi reçetesiz satılan retinoidler, ciltteki iltihabı yatıştırmaya yardımcı olur ve hücrelerin birbirine yapışmasını ve folikülleri bloke etmesini önler" diyor. Bu ürünler için alışveriş yaparken, Dr. Zeichner'in ayrıca fazla yağı emmeye yardımcı olabileceğini söylediği kil veya kömür maskesini sepetinize ekleyebilirsiniz.