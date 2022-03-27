Sadece 5 adımda bebek gibi bir cilt için 5 altın öneri

Birkaç doğal ürünün doğru kullanımı, günlük rutindeki ufak değişiklikler cildinizde beklemediğiniz kadar etkili sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle sadece beş adımı uygulamak, canlı ve parlak bir cildin yanı sıra yaşlanmaya karşı koruyucu etki oluşturabilirsiniz. İşte o 5 adım…
CİLDİ SAF HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE YATIŞTIRIN
Hindistan cevizi yağı anti-inflamatuar, antioksidan ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Bu sayede cildinizde yenilenmeyi tetikleyerek hem cilt dokusunu güçlendirir hem de sivilce veya izlere karşı etkili bir bakım sunar. Ancak hindistancevizi yağı kullanmak her cilt tipi için işe yaramayabilir. Hindistan cevizine alerjiniz varsa kullanmayınız.
Hindistan cevizi yağı çeşitli şekillerde kullanılabilir. Hindistan cevizi yağını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
Bu durum, hindistan cevizi yağının iyi bir nemlendirici olduğunu gösterir. Az miktarda hindistancevizi yağını yüzünüze masaj yapmayı deneyin. Günlük yüz temizleme jeli ile yıkamadan önce birkaç dakika bekletin.
CİLDİ GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI TUTMAK İÇİN ALOE VERA KULLANIN
Aloe vera iyileştirici özelliklere sahiptir ve hücre büyümesini destekler. Ayrıca gözenekleri tıkamadan yatıştırır ve nemlendirir. Aloe vera'yı her gün yüzünüzü yıkadıktan sonra kullanmak cildinize sağlıklı bir ışıltı verebilir.
Aloe vera alerjisi olabilir. Önce ön kolunuza küçük bir miktar sürerek test edin ve 24 saat içinde herhangi bir reaksiyon olmazsa, kullanımı güvenli olacaktır.
PROBİYOTİK YÖNÜNDEN ZENGİN BESLENİN
Probiyotik yönünden zengin beslenmek,
2014 yılında yapılan bir başka çalışma, probiyotiklerin sağlıklı saçlara ve gözle görülür şekilde parlayan cilde de katkıda bulunduğu ispatlandı. Bu nedenle yoğurt, turşu gibi fermente gıdalar yönünden zengin beslenmek, eşsiz bir cilde sahip olmanızdaki en önemli adımı oluşturabilir.
DUŞ SÜRENİZİ KISALTIN
Buhar ve ısı gözenekleri açabilir, bu sayede toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ancak cildiniz, tek seferde birkaç dakikadan fazla sıcak suya maruz bırakmak, yağı cildinizden uzaklaştırarak yorgun ve donuk görünmesine neden olabilir. Cildinizin aşırı sıcak suya maruz kalmasını en aza indirmeye çalışın.
Dolaşımı iyileştirmek için duşunuzun ikinci bölümündeki sıcaklığı azaltmayı da deneyebilirsiniz. Böylece yüzünüze daha canlı ve genç bir görünüm kazandırabilirsiniz.
HER GÜN GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN
15 veya üzeri SPF'li güneş koruyucu kullanmak cilt kanserini önlemenin yanı sıra cilt bariyerinizi yaşlanmaya neden olan etkilere karşı da koruyucu bir kalkan oluşturur. Cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak, cildin yaşlanma süreci olan foto yaşlanmaya karşı da koruma sağlar. Yağmurlu veya havanın kapalı olduğu günlerde bile her sabah güneş koruyucu içeren bir ürün uyguladığınızdan emin olun.