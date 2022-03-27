Sadece 5 adımda bebek gibi bir cilt için 5 altın öneri

Birkaç doğal ürünün doğru kullanımı, günlük rutindeki ufak değişiklikler cildinizde beklemediğiniz kadar etkili sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle sadece beş adımı uygulamak, canlı ve parlak bir cildin yanı sıra yaşlanmaya karşı koruyucu etki oluşturabilirsiniz. İşte o 5 adım…

CİLDİ SAF HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE YATIŞTIRIN

Hindistan cevizi yağı anti-inflamatuar, antioksidan ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Bu sayede cildinizde yenilenmeyi tetikleyerek hem cilt dokusunu güçlendirir hem de sivilce veya izlere karşı etkili bir bakım sunar. Ancak hindistancevizi yağı kullanmak her cilt tipi için işe yaramayabilir. Hindistan cevizine alerjiniz varsa kullanmayınız.

Hindistan cevizi yağı çeşitli şekillerde kullanılabilir. Hindistan cevizi yağını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Makyaj temizleme

Cilt bariyerini güçlendirme

Cildin alt tabakasındaki sağlıklı olan nemli cildi ortaya çıkarma

Bu durum, hindistan cevizi yağının iyi bir nemlendirici olduğunu gösterir. Az miktarda hindistancevizi yağını yüzünüze masaj yapmayı deneyin. Günlük yüz temizleme jeli ile yıkamadan önce birkaç dakika bekletin.