Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak isteyenler bu uyarıya dikkat!

Hemen hemen herkes hem sağlıklı hem de pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister.Ancak bazı etkenler var ki cildi olumsuz yönde etkiliyor. Peki bunlar nelerdir ? Medikal Estetik Hekimi Dr.Cenk Gül konu ile ilgili bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:16 PAYLAŞ ABONE OL

Vücudun kendini yenilediği en önemli zamanlar uyku esnasında olur.Düzensiz uyku tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi ciltte bundan etkilenir. Yeterli ve dengeli bir uyku sağlıklı bir cilt için büyük önem taşımaktadır. Güçlü bir antioksidan olan melatonin hormonu salgılanımı uyku sırasında meydana gelir.Yine gece uykusunda HGH (insanlarda büyüme hormonu) artış gösterir.Bu da vücut dokularının tekrar inşasına katkı sağlar ve hasar meydana gelmiş hücrelerin yerini alması için fazlalaşan hücre üretimini teşvik eder.Buna bağlı olarak cildin genç,diri,parlak ve nemli kalmasında yardımcı olur.

KÖTÜ BESLENME CİLT İÇİN DE ZARARLI Sağlıklı ve düzenli beslenme cilt sağlığı için de önemlidir.En büyük organımız olan cilt,sağlıksız ve kötü beslenme nedeniyle hızlı yaşlanır.Cilt için gerekli olan vitaminlerin alınmaması, tek yönlü beslenme,fazla tuzlu ve şekerli besin tüketimi gibi...beslenmede yapılan hatalar cildi olumsuz yönde etkiler.Parlak ve genç bir cilt için taze sebze ve meyve,lifli gıdalar,bol bol C vitamini,yumurta,fındık gibi..besinler tüketmenizde fayda var.