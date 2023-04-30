Sivilcelerin kökünü kurutan krem! Ne iz kalacak ne kızarıklık

Sivilce ve akne, özellikle ergenlik döneminde sık görülen bir cilt problemi olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, 11-30 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 80'i bu sorunla karşı karşıya kaldığı bildirildi. Uzman isimler ise sivilce ve aknelere karşı arı zehri ve propolis önerisinde bulundu.

Cilt dokusunda kıl kesecikleri ve yağ bezlerinin olduğu bölgede sebum adı verilen yağlı bir madde üretildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, "Bu madde, cilt yüzeyine doğru ilerleyerek cildin nem dengesini korumaya yardımcı oluyor. Ancak stres, beslenme şekli, hormon düzeyleri ve genetik faktörler gibi nedenler aşırı sebum artışına sebebiyet verebiliyor. Bu durum, ölü deri hücreleri ve sebumun birikerek, sivilce ve akne oluşumuna yol açmasıyla sonuçlanıyor. Cildimizde yaşayan Propionibacterium acnes adlı bakteri türü de sivilce oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Bilimsel çalışmalar, propolis ve arı zehri gibi arı ürünlerinin akne ve sivilce problemlerine karşı etkili olabileceğini gösteriyor" dedi.





"15 GÜNÜ KADAR KISA BİR SÜREDE İYİLEŞME SÜRESİNİ HIZLANDIRDIĞI BELİRTİLMİŞTİR"

Arı Ürünları Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Propolis ve arı zehrinin sivilce ve akneye karşı etkinliğini anlattı. Samancı, "2018 yılında yapılan tek merkezli çift kör randomize plasebo kontrollü bir bilimsel çalışmada antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla, propolis, aloevera ve çay ağacı yağı içeren bir kremin yağlı ciltlerde görülen akne problemine karşı etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmaya hafif ila orta şiddette akne problemi olan 60 kişi katılmış olup katılımcılar rastgele 3 gruba ayrılmıştır. 1. gruptakiler; yüzde 20 propolis özütü, yüzde 10 aloe vera ve yüzde 3 çay ağacı yağı içeren krem ile tedavi edilmiştir. 2. gruptakiler; yüzde 3'lük antibiyotik içeren krem ile tedavi edilmiştir. 3. grupta yer alan 20 kişi; hiçbir tedavi almamıştır. Başlangıçta, 15 ve 30 gün sonra araştırmacılar, invaziv olmayan ölçümler ve makro-fotografi yoluyla akne lezyonlarını sayarak tedaviye yanıt değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; propolis içeren kremin, derideki kızarıklık izlerini azaltmada antibiyotikli krem kadar etkili olduğu ve tedavinin ilk 15 günü kadar kısa bir sürede iyileşme süresini hızlandırdığı belirtilmiştir. Ayrıca propolis içeren kremin, akne şiddeti indeksini ve toplam lezyon sayısını azaltmada antibiyotikli krem kadar etkili olduğu da bildirilmiştir" dedi.