Tamamen eşit bir cilt tonu veriyor! Tüm dünyanın favori meyve maskesi

Uygulaması kolay ezilme özelliği sayesinde oldukça kolay olan muz, hem saça hem de yüze rahatlıkla uygulanabilir. Üstelik saç boyama gibi yoğun kimyasal işlemler nedeniyle yıpranan alanlarda da iyileştirici etkileri ile öne çıkıyor. Böylece saçınızda veya cildinizde ortaya çıkan hasarı iyileştirecek özelliklere sahip olan muzu, doğru kullanmak uzun zamandır aradığınız bakımı bulmanızı da sağlıyor.

"MUZ VE LOR KARIŞIMI EŞİT BİR CİLT VERİYOR"

Muz, cildinizi beslerken aynı zamanda sıkılaştırır. Bu sayede yaşlanma karşıtı işlemler arasında en doğal yöntemi uygulayabilrsiniz. Ezilmiş muza ekleyeceğiniz biraz lor, cildinizde ve saçlarınızda büyük bir etki oluşturacaktır. Ayrıca bu karışıma bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz bir bardak badem yağı ise saçlarınızı ve cildinizi besleme kapasitesini artırarak canlı ve parlak bir dokuya kavuşmanızı sağlar. Bu karışımı ister yüzde ister ciltte kullanabilir, maskeyi 30 dakika bekletebilirsiniz.

Dünya çapında bazı güzellik merkezlerinin de kullanmaya başladığı "meyve maskeleri" ev rahatlığında yapabileceğiniz oldukça kolay işlemlerden biri. Hindistan'daki bir güzellik uzmanı olan Shahnaz Husain, kendi salonlarında da yüz bakımın önemli bir parçası olarak "muz maskeleri" kullandıklarını belirtiyor. Saç bakımı için de önemli bir rutin olan muzun, yüksek C ve B vitamini sayesinde parlak, pürüzsüz ve canlı saçlar sağladığını söyledi.