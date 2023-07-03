Tek bir kimyasal olmadan pürüzsüz göz altları! Göz altı morluklarını bitiren o "doğal ürün"

Yeşil çay: Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengin olup cilt tonunu düzenlemeye ve şişlikleri azaltmaya yardımcı olur. İki poşet yeşil çayı sıcak suya batırın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra poşetleri gözlerinizin üzerine yerleştirin ve 10-15 dakika bekletin. Düzenli olarak uygulandığında, yeşil çayın göz altı morluklarını hafiflettiğini göreceksiniz.

Aloe vera: Aloe vera, cildi nemlendirir, sakinleştirir ve göz altı morluklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Bir aloe vera yaprağını kesin ve içinden jel kısmını çıkarın. Jeli göz altı bölgelerine nazikçe masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın. Bu yöntemi düzenli olarak uygulayarak göz altı morluklarını azaltabilirsiniz.