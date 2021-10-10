Terapi gibi cilt bakım rutini! 6 adımda pürüzsüz bir yüz

6 aşamadan oluşan yüz bakım rutini, eşsiz temizleme için gerekli olan tüm ayrıntılara sahip. Haftada bir kez bile yaptığınızda gözeneklerinizi tamamen temizlemenize yardımcı olabilir. İşte evde mükemmel bir yüz bakımı yapmanın yolu.
Aşama 1: Temizleme
Temizlemenin her adımını en üst düzeye çıkarmak için temiz bir yüzle başlamak önemlidir. Makyaj yapıyorsanız, önce makyaj temizleyici kullanarak çıkarmalısınız. Ardından, kalıntıları gidermek için yüz yıkama jeli kullanarak yüzünüzü temizlemelisiniz.
Aşama 2: Peeling
Peeling, cildinizin yüzeyindeki ölü deri hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olur ve uyguladığınız ürünlerin düzgün bir şekilde emilmesini sağlar. Piyasada bulunan peeling jellerini kullanabilirsiniz ancak ev yapımı bir yüz peelingi kullanmak her zaman faydalıdır. Kahve ve aloe vera jel kullanarak peeling yapabilirsiniz.
Aşama 3: Buhar
Artık yüzünüz ölü hücrelerden kurtulduğuna göre, buhar aşamasına geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir kaseyi ılık suyla doldurmak, suyun kaynamadığından emin olmak. İçine bir havlu koyun ve yüzünüze sürülecek kadar soğuk olup olmadığını kontrol edin. Yüzünüze nazikçe uygulayarak beş dakika boyunca buharın keyfini çıkarın.
Aşama 4: Siyah noktaları temizleyin
Siyah noktalarınızı çıkarmak için bir çıkarma aleti kullanıyorsanız, bunu dikkatli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Bu aşamada cildinize zarar vermemek oldukça önemli. Temizlemek isterken yüzünüzde ciddi tahrişe ve çiziklere neden olabilir, hatta gözeneklerde iltihaplanma ortaya çıkarabilirsiniz. Bu nedenle bu noktada doğru bir adım izlediğinizden emin olmanız oldukça önemli.
Aşama 5: Yüz maskesi
Bir yüz maskesi uygulayın, jel bazlı, kil bazlı olabilir veya bir kağıt maske bile kullanabilirsiniz. Yoğurt, bal ve avokado gibi malzemeleri kullanarak ev yapımı bir yüz maskesi de kullanabilirsiniz. Yüz maskesini yüzünüzde 10-15 dakika bekletin ve nemli bir bezle çıkarın.
Aşama 6: Nemlendirin ve Masaj Yapın
En sevdiğiniz nemlendiriciden iyi bir tabaka uygulayın ve kan dolaşımını artırmaya yardımcı olduğu için yüzünüze hafifçe masaj yapın. Bir yeşim rulo, bir gua sha aleti veya hatta parmaklarınızı kullanarak yüzünüze masaj yapabilirsiniz.