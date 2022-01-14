Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerine dikkat!

Erken cilt yaşlanmasını ilk bulgusu çoğu zaman göz kenarı kırışıklıklarıdır.Seyrek görülen erken yaşlanma belirtileri de güneş ve yaşlılık lekeleridir. Günümüzün en önemli estetik sorunlarının başında gelen erken cilt yaşlanması vakumlu altın iğne gibi gelişen son teknoloji ve güçlü antioksidan etkileri olan serumlarla oldukça güzel sonuçlar almaktayız. Erken cilt yaşlanmasında vakumlu altın iğne ve hyaluronik asit içeren antioksidan serumlar etkili sonuçlar almak verir.

Ciltte yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan değişiklikler şöyle özetlenebilir;

Güneş lekeleri veya yaşlılık lekeleri: Sıklıkla 40 yaşından sonra ortaya çıkan bu lekeler, yüz, eller, sırt ve ön kolda daha çok görülür. Açık tenlilerde daha erken görülür

Ellerde zayıflama: Yaşlanma ile beraber kolajen lifleri azaldığı için, özellikle el sırtında cilt incelir, damarlar belirginleşir ve deride kırşıklık hakim olur.

Göğüs dekoltesinde renk ve pigemntasyon artışı: Bu bölgede güneş lekelerine benzer lekeler ve daha koyu lekeler oluşur.