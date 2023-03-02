Yüz yıkamak sandığınızdan daha önemli! Cildinizi yıkadıktan sonra mutlaka...

Cildinizi günde iki kez derinlemesine temizlemek, parlak ve yarı saydam bir cilt için çok önemlidir. Her sabah yüzünüzü temizlemek için birkaç dakika ayırmanız, cildinizi gece boyunca biriken yağ ve kalıntılardan arındırır, böylece güne tazelenmiş hissederek başlayabilirsiniz. Gündüz yüzünüze yapışan kir, toz ve makyaj kalıntılarını gidermek için cildinizi gece temizleyebilirsiniz. Yatmadan önce yapılan yüz temizliği de gece bakımınız için kullandığınız diğer ürünlerin emilimini hızlandırarak etkilerini artırabilir.
HEM CİLDİNİZİ HEM KENDİNİZİ NEMSİZ BIRAKMAYIN
Nemlendirici, parlak ve ışıltılı bir cilt için çok önemlidir. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanarak cildinizin nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Nem, cildin elastikiyetini artırarak genç bir görünüm sağlar. Ayrıca nemlendiriciler cilt yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak cildin dış etkenlere karşı hassasiyetini, kuruluğa bağlı oluşan çatlak ve dökülmeleri azaltır. Cildinizi nemlendirmenin yanında günlük su tüketiminize dikkat ederek vücudunuzu neme her açıdan doyurabilirsiniz.
DOĞRU ÜRÜNLER İLE BÜYÜK ETKİ YARATABİLİRSİNİZ
Temizleyiciden nemlendiriciye kadar kullandığınız tüm ürünlerde cilt tipinizi göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin yağlı bir cilde sahipseniz sebum dengesini sağlayan ürünlere yönelmelisiniz.
CİLT BAKIM RUTİNİNİZE İHTİYACA YÖNELİK SERUMLAR İLE İMZA ATIN
Serum, çok küçük partikülleri ve sıvı yapısı sayesinde cildin en alt yüzeyine kadar ulaşır. Cildi besleyen, kaybettiği elastikiyetini geri kazandıran ve cildinizi canlandıran özel vitamin ve mineraller içeren serumlar ile dolgun, yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Her gece yatmadan önce, nemlendirici kullanmadan önce serumu yüzünüze uygulamayı unutmayın.
CANLI VE PARLAK BİR CİLT İÇİN BU İŞLEMLERDEN UZAK DURUN
Son yıllarda bazı profesyonel iğneli cilt bakım ürünleri veya cilde müdahale eden bazı ürünler de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bu ürünler bilinçsizce kullanıldığında kalıcı hasarlara neden olabilmekte ve insanları yıllarca iyileştirebilmektedir. Yanlış kullanıldığında enfeksiyonlardan lekelere, kalıcı izlerden kalıcı cilt hastalıklarına kadar cildimizde pek çok rahatsızlığı görmekteyiz.
Evde kullanım için bile bir doktor tavsiyesi ve rehberliği gereklidir. Tercih edilen tüm uygulamalar derinlemesine araştırma gerektirir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğabilir.