Yüz yıkamak sandığınızdan daha önemli! Cildinizi yıkadıktan sonra mutlaka...

Cildinizi günde iki kez derinlemesine temizlemek, parlak ve yarı saydam bir cilt için çok önemlidir. Her sabah yüzünüzü temizlemek için birkaç dakika ayırmanız, cildinizi gece boyunca biriken yağ ve kalıntılardan arındırır, böylece güne tazelenmiş hissederek başlayabilirsiniz. Gündüz yüzünüze yapışan kir, toz ve makyaj kalıntılarını gidermek için cildinizi gece temizleyebilirsiniz. Yatmadan önce yapılan yüz temizliği de gece bakımınız için kullandığınız diğer ürünlerin emilimini hızlandırarak etkilerini artırabilir.