Adeta doğal afrodizyak! Bu besin performansta aşama atlatıyor...

Çilek: Çilek, kan akışını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Karpuz: Karpuz, kan damarlarını rahatlatan ve kan akışını iyileştiren nitrik oksit üretmeye yardımcı olan bir amino asit olan iyi bir arginin kaynağıdır.

Afrodizyakların işe yaradığına dair iddiaları destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, bazı insanlar bunların iyileşmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.