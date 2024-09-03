İdrar kaçırma yaşla birlikte artıyor! 6 adımda sağlığınızı koruyun...

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, yaşlanma ve ürolojik sağlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, "Yaşlanma, vücudumuzda birçok değişikliğe yol açarken, ürolojik sağlık da bu süreçten etkilenir. İdrar kaçırma, yaşlı bireylerde en yaygın görülen sorunlardan biridir. Hem kadınlar hem de erkekler, yaş ilerledikçe idrar kontrolünde zorluk yaşayabilir. Bu durum, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve sosyal hayattan uzaklaşmaya neden olabilir. İdrar kaçırma genellikle pelvik taban kaslarının zayıflamasından kaynaklanır ve bu durum, uygun tedavi yöntemleri ile yönetilebilir" dedi.





"ERKEN TEŞHİS TEDAVİ VE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR"

Ürolojik sağlığın erkekler ve kadınlar üzerindeki önemli etkilerinin altını çizen Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, "Prostat sağlığı yaşlanma ile önemli bir konudur. Erkeklerde prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) sık görülen bir durumdur ve idrar akışında zorluk, sık idrara çıkma ve gece idrara çıkma gibi şikayetlere yol açabilir. Prostat kanseri riski de yaşla birlikte artar; bu nedenle düzenli kontroller ve tarama testleri yaşlı erkekler için kritik öneme sahiptir. Erken teşhis, tedavi seçeneklerini artırarak yaşam kalitesini koruma şansı sunar. Kadınlarda ise menopoz sonrası dönem, ürolojik sağlık üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Estrojen seviyelerindeki düşüş, idrar yolu enfeksiyonlarına ve idrar kaçırmaya yatkınlığı artırabilir. Ayrıca, vajinal kuruluk gibi sorunlar, cinsel sağlığı da etkileyebilir. Bu nedenle, menopoz dönemindeki kadınların ürolojik sağlıklarını korumak için doktorlarıyla düzenli olarak iletişimde olmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.





SAĞLIKLI YAŞLANMAYA DİKKAT

Sağlık sorunlarına karşı sağlık yaşlanmanın önemine işaret eden Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, şu uyarılarda bulundu:

"Son olarak, yaşlanma sürecinde sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek, ürolojik sağlık sorunlarını önlemede büyük rol oynar. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımı, idrar yolu sağlığını destekler. Ayrıca, stresten uzak durmak ve düzenli sağlık kontrolleri yapmak, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilecek ürolojik sorunların erken teşhis edilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, herkesin yaşlanma sürecine hazırlıklı olması ve sağlığını korumak için gerekli adımları atması önemlidir"