2 yaş altı çocuklarda daha çok görülüyor! Oksijen kaybına sebep olabilir

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, kış mevsiminin gelmesiyle poliklinik ve acil servislerde akut bronşiolit vakalarının sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini söyledi. Akut bronşiolit, genellikle yüksek ateş, öksürük, hırıltılı solunum ve solunum zorluğu gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Kepenekli, akut bronşiolitin en yaygın sebebinin, damlacık yoluyla bulaşan Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) olduğunu ifade etti. RSV'nin özellikle kış aylarında yaygınlaştığını ve öksüren, aksıran, ateşi olan kişilerle temastan kaçınılması gerektiğini ve cansız yüzeylerden temasla da bulaşabileceğinden el hijyeninin de önem kazandığını dile getirdi.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE AŞILAR

Prof. Dr. Eda Kepenekli, anne ve babaların, solunum yolu enfeksiyonlarının en yoğun olduğu dönemlerde çocuklarını kalabalık ortamlardan uzak tutmalarını ve sigara dumanına maruz bırakmamalarını önerdi. Ayrıca, Prof. Dr. Kepenekli, açık havada ve güneşli günlerde çocukları gezdirmenin, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek açısından faydalı olacağını dile getirdi. Prof. Dr. Kepenekli, mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketiminin doğal kaynaklardan vitamin alımını artırarak, çocukların daha sağlıklı kalmasına yardımcı olacağını ifadelerine ekledi.