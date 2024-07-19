2,5 milyon ölüm görülüyor! Çocuklar için büyük tehlike: "Karın ağrısı demeyin..."

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıklıkla görülen ishal vakaları, ilk aşamalarda önemsenmese de artması halinde büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ali Şimşek dünyada 5 yaş altı çocuklarda yılda 1,3 milyar ishal vakası, 1,5 veya 2,5 milyon ishale bağlı ölümün olduğunu açıkladı. Peki bu durumdan nasıl korunulabilir? İşte cevabı...

İHA Giriş Tarihi: 19.07.2024 12:01 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar, ishal, karın ağrısı, ateş ve daha ciddi olabilecek belirtilerle kendini gösteren akut gastroenteritin özellikle yaz aylarında çocukları daha çok etkilediğine dikkat çekiyor. Değişik nedenlerle oluşan ve vücutta sıvı ile elektrolit kaybına neden olan akut gastroenteritin 5 yaş altı çocuklarda önemli sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ali Şimşek, özellikle rotavirüs ishalinin ağır seyrettiğinin altını çizdi. Dr. Şimşek, çocuklarda gastroenterit ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.





5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA DİKKAT

İshalin değişik nedenlerle oluşan, günde 3'ten fazla sayıda sulu dışkılama ile kendini gösteren, sıvı ve elektrolit kaybına neden olan bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Şimkşek, "Bu hastalık 5 yaş altı çocuklarda daha önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada 5 yaş altı çocuklarda yılda 1,3 milyar ishal vakası, 1,5 veya 2,5 milyon ishale bağlı ölüm görülmektedir. İshale bağlı ölümlerin yüzde 80'i yaşamın ilk 2 yılında meydana gelmektedir" dedi.