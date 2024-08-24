Batı Nil Virüsü’nün ölümcüllük belirtisi! Eğer bu hissediliyorsa...

"NÖROLOJİK SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜĞÜNDE YÜZDE 10 ORANINDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR" Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, "Döküntülü, ateşli bir hastalıkla mücadele ettiğimizde ayrıca menenjit bulguları denilen şiddetli baş ağrısı, kusma, bulantı şikayetleri, bilinç bulanıklığı olduğunda mutlaka hastaneye başvurmalıyız. Çünkü bu durumda muhtemelen bizim korktuğumuz nörolojik semptomlarla giden Batı Nil Virüsü hastalığı söz konusudur. Nörolojik semptomlarla görülen Batı Nil Virüsü hastalığı yaklaşık yüzde 10 oranında ölümcül olabilir. Eğer kendi kendini sınırlamazsa ölümcül olabilir" şeklinde konuştu.



"SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELE EDERSEK HASTALIKTAN KORUNABİLİRİZ"

Maymun Çiçeği hastalığı ile Batı Nil Virüsü hastalığının semptomları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, "Maymun Çiçeği hastalığı semptomları daha sakin giden, ölümcül olma riski daha düşük olan bir hastalık iken Batı Nil Virüsü hastalığının daha ciddi semptomları vardır. Nörolojik şikayetleri daha sıkıntılıdır. Ölüm riskine daha çok yol açar. Bu nedenle daha riskli olduğu söylenir. Batı Nil Virüsü hastalığı sivrisineklerle bulaştığı için aslında yazın ve sonbaharın ilk zamanlarında görülür. Şu an sivrisineklerle mücadele edersek kendimizi de bu hastalıktan korumuş oluruz" ifadelerini kullandı.