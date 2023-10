Bebeklerde ayakkabı seçerken bunlara dikkat! Özellikle 7-18. aylar arasında...

"Çocuğumuzun boyu kadar ayak tarak kısmı da önemlidir"

Bebeğimiz için uygun ayakkabı numarası seçimi yaparken kafamızın karışabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Böke, "Her iki ayak kontrolü yapıldıktan sonra, en uzun parmağı baz alarak bu parmaktan 12-16 mm daha uzun olacak bir numara tercih etmeliyiz. Boy kadar önemli olan bir diğer özellik ise ayağın en kısmı, yani tarak kısmı. Enden sıkan ve ayak mekaniğini zorlayacak modellerden uzak durmalıyız. Bunu anlamanın en güzel yolu, çorabı ile ayakkabısını giydirip çocuğunuzu ayağa kaldırdığınızda, ön kısımdan parmak tarafına baskı yaptığınızda yeteri kadar mesafe olması ve topuk kısmından serçe parmağının içeriye girebileceği bolluğa sahip olmasıdır. Mevcut tabanı çıkabilen ayakkabılar ise astarı çıkarılarak çocuğunuz bu astarın üstüne bastığında, mesafelerin kontrol edilebilmesine imkan tanır. Unutulmamalıdır ki; çocuklarda ayak her yıl 2 numaraya kadar büyümektedir. Bu yüzden almış olduğunuz ayakkabının küçük gelmediğini ve ayağın gelişimi için yeterli alan sağladığını her 3 ayda bir kontrol etmek çok önemlidir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, alınacak ayakkabı modelinde çocuğunuzun rahatlıkla koparacağı boncuk, küçük süslemeler veya farklı estetik unsurları bulunmamalıdır" diye konuştu.