Bebeklerde ayakkabı seçerken bunlara dikkat! Özellikle 7-18. aylar arasında...



"Mevsime göre hareket edilebilir"

Ayakkabı giydirme kararının mevsim şartlarına ve dış faktörlere bağlı olarak değişebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Böke, "Bebeğimiz ilk adımlarını atmaya başladığında eğer yaz mevsiminde isek bir süre yalın ayak veya çorap ile adımlaması uygun olabilir. Kış döneminde adımlamaya başladıysa, dışarıya çıkacağınızda çevresel faktörlerden korunma ihtiyacı duyulan dönemlerde kullanmak daha uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.





"Ayak tabanının düz olması oldukça önemli"

Piyasada birçok markanın ürettiği farklı şekillerde ve renklerde çok sayıda ayakkabı bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Böke, "Buradaki en önemli amacımız çocuğumuzun ayak gelişimini etkilemeyecek ve rahat kullanabileceği ürünü bulmak" dedi. Uzm. Dr. Böke, Amerikan ve İngiltere Pediatri Dernekleri'nin bu konuda önerilerini şu şekilde sıraladı," "Takılmayı engellemek için ayak tabanının düz ve kaymayan özellikli olmasına dikkat edin, büyümeye devam eden ayağa yer sağlayabilecek bir alan oluşturan ve çocuğunuzun ayağından en az yarım numara kadar büyük bir ayakkabı tercih edin. İngiltere Pediatri Derneği 12-16 mm büyüklüğün ideal olduğunu belirtmektedir. Bu mesafe parmak gelişimi ve hareketi için uygun olacaktır, üst kısmı yumuşak, deriden üretilmiş, rahat modeller seçilebilir. Yazın, yine organik olan file, koton veya kanvas modeller de tercih edilebilir. Sert deri ve sentetik materyallerden uzak durulmalıdır, alt tabanı hareket kabiliyeti engellemeyecek, doğal hareketi destekleyecek özellikteki esnek ve hafif modeller uygun olur, ayarlanabilir bağcık bağlantı özellikleri olan bağcıklı veya cırtlı modeller seçilebilir, sert olmayan ancak koruma ve destek sağlayabilen modeller alınabilir" şeklinde konuştu.