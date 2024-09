Bu hastalık sadece erkek çocuklarında görülüyor! Bu belirtiye dikkat

Prof. Dr. Topaloğlu, sosyal çevre, eğitim durumu ya da coğrafya fark etmeksizin her toplumda görülebilen DMD hastalığının ortaya çıkma sebeplerini ise şöyle sıraladı: "Hastalığı ortaya çıkaran gen, X kromozomu üzerinde bulunur. Bu gen ise sadece erkekleri etkileyerek hastalığa sebep olurken, kadınlar ise taşıyıcı olurlar. DMD'li erkek çocuklarının yaklaşık yarısı, X kromozomunda bu hastalıkla ilgili bir kırılma olan anneden bu genin aktarılması sebebiyle hastalanır. Diğer yarısında ise sadece çocukta bu genetik kırılma görülür ve hastalık ortaya çıkar. Bu hastalarda anne ya da babanın taşıyıcı olması söz konusu değildir. Bunun dışında DMD'nin daha hafif bir formu olan Becker MD (BMD) hastalığı da mevcuttur."





TOPLUMUN HER KATMANINDA GÖRÜLEBİLİR

Genetik bir hastalık olması sebebiyle DMD'nin toplumun her katmanında görülebileceğini belirten Prof. Dr. Topaloğlu, "Bu hastalığın ortaya çıkmasında sosyal çevre, eğitim durumu ya da coğrafyanın bir etkisi yoktur. DMD, yaklaşık her 4 bin 600-5 bin erkek çocukta bir görülmektedir. Nadiren kız çocuklarında da şiddetli belirtiler olabilir ama genelde onlar hastalıkla ilgili zorluk yaşamazlar" dedi.