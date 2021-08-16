Çocuğunuz için hayati öneme sahip! Eksikliği hem zeka hem de beden gelişimini engelliyor

Bu nedenle, bir çocuğun düzgün büyümesi ve gelişmesi için istenen süt miktarı veya takviyeleri ile sağlanabilecek önemli miktarda besin alımını sağlamak çok önemlidir. Bir çocuğun hayatının büyüyen yılları boyunca, bazı besinlerin sahip olduğu proteinler diğerlerinden daha fazla önemli hale gelir.

"DAHA GÜÇLÜ BEDEN VE ZİHİN SAĞLAR"

Çocuğunuzu ilk yıllarından itibaren olabildiğince fiziksel aktiviteye dahil etmeye çalışın. Dans etmek, paten kaymak, bisiklete binmek, yüzmek gibi aktiviteler onların sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı olacaktır.

Bebekliğin ilk yıllarından ergenliğe kadar, proteinler çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini besleyerek daha güçlü bedenlere ve zihinlere yol açar. Protein çok önemli bir bileşendir çünkü kaslar, deri ve kemikler gibi dokuların yapımından sorumludur.