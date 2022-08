Çocuğunuzdaki bu belirtiye dikkat! Beyin tümörü sinyali olabilir

"SEBEP NE OLURSA OLSUN EĞER BİR BEYİN TÜMÖRÜ VARSA YAPILMASI GEREKENLER BELLİDİR" Çocukluk çağı beyin tümörlerinin nedenleri hakkında da bilgiler veren Börcek, "Çocukluk çağı beyin tümörlerinin nedenleri konusunda maalesef tıp biliminin elinde kesin bir veri bulunmamaktadır. Hemen hemen her tümör, insanın genetik kodundaki problemler yüzünden ortaya çıkmaktadır ancak her tümörün kesin nedenini saptamak için tıbbın önünde daha uzun bir yol bulunmaktadır. Öte yandan güncel bilgilerimize göre bazı özel hastalıklar dışında beyin tümörüne neyin sebep olduğu tedavi seçenekleri açısından önemli bir fark yaratmaz. Sebep ne olursa olsun eğer bir beyin tümörü varsa yapılması gerekenler bellidir" dedi.





"HASTANIZDAN 3- 6 AY SONRA YENİ BİR FİLM İSTENEREK YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin tedavi yöntemleri hakkında da açıklamalarda bulunan Börcek şu ifadeleri kullandı:

"Beyin cerrahisi branşında, uğraşılan dokunun çok hassas olması ve diğer branşlara göre biraz daha fazla risk içermesi nedeniyle takip her zaman gündemde olan bir seçenektir. Hastanın tespit edilen problemden etkilenmesi yoksa ve yukarıda bahsedilen kriterler uygunsa doktorunuz hastanızın takip edilmesine ve patolojinin zaman içinde göstereceği değişimi izlemeye karar verebilir. Bu amaçla örneğin, hastanızdan 3- 6 ay sonra yeni bir film istenerek yeni bir değerlendirme yapılabilir. Öte yandan eğer hastanız hastalıktan etkilenmişse (örneğin; sara krizleri geçiriyor, görme problemi var ya da kolunda bacağında güç kayıpları yaşıyor) ya da radyolojik görüntüler takip seçeneğinin riskli olacağını telkin ediyorsa doktorunuz ameliyat kararı alacaktır. Her hasta kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir ve tıp biliminde hiçbir hasta bir diğerine benzemez. Benzer problemleri olan komşunun çocuğu, ameliyat edilmezken sizin çocuğunuza ameliyat önerilebilir ya da takip edilen hastanızın kontrol filmlerinde görülen bir değişiklik ameliyat kararı aldırabilir. Güvendiğiniz doktorunuzun alacağı kararlar, sizin ve hastanızın iyiliği için alınan size has kararlardır."