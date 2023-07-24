Çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

Özellikle geceleri çocukların uyku sorunları yaşamasına ve bebeklerin yeterli beslenememesine neden olan burun tıkanıklığı hakkında konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Öz, aileleri dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı. Burun tıkanıklığının tedavisinden de bahseden uzman, çeşitli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 24.07.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 17:06 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Öz, nefes almayı zorlaştıran bir durum olan burun tıkanıklığının tek başına bile gece uykusunu bozduğunu belirterek: "Burnu tıkanan bebek, eğer anne sütü veya biberonla besleniyorsa, beslenmeye başladığında ağızdan nefes alamayacağından ve burnu da tıkalı olduğundan anne memesini veya biberonu sık sık bırakma eğiliminde olur. Beslenirken burun ve genizden hırıltılı sesler gelebilir. Bebek zorlandığı için terleyip kızarabilir. Sonunda sinirlenip beslenmeyi erken de kesebilir. Yine gece uykusu sırasında rahat nefes alamayan bebek sık sık uyanır. Huzursuz olur, ağlar" dedi.



"Boğaz kurumasına neden olur"

Daha büyük çocukların burunlarının tıkandığını kendilerinin ifade ettiğini vurgulayan Dr. Öz, "Beslenmelerinde fazla zorluk olmasa da, gece uykuda ağızları açık uyudukları için boğazları kurur. Bazen sık sık uyanıp su içme ihtiyacı hissederler. Kalitesiz bir uyku oluşur." dedi.

Dr. Öz, burun tıkanıklığının en sık nedeninin soğuk algınlığı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "Bunun dışında alerjik nezle, geniz etinin büyümesi ve bazen de buruna yabancı cisim sokulması burun tıkanıklığına neden olan diğer nedenlerdir. Nezlede burun tıkanıklığına genellikle saydam akıntı, hapşırma, öksürme ve bazen hafif ateş eşlik eder. 7-10 gün içinde kendiliğinden geriler ve iyileşir. Alerjik nezlede ise yukarıdaki belirtilere ek olarak burunda kaşıntı ve yoğun hapşırık bulunur. Genellikle mevsim geçişleri ve baharda polen zamanı artma görülür." ifadelerini kullandı.