Çocuk hastalıkları uzmanı açıkladı: Çocuğunuzdaki geçmeyen öksürüğün çaresi!

İlköğretim çağındaki çocukları etkisi altına alan mevsimsel hastalıklar, velilerin de kabusu. Çocuklarda öksürüğe neden olan hastalıklar ve belirtilerini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Erdönmez'e sordum.





VİRAL Mİ BAKTERİYEL Mİ?

Uzm. Dr. Erdönmez, "Çocukluk çağında öksürüğe neden olan hastalıklar çeşitli olabilir ve her hastalığın tedavi yöntemi farklıdır. Öncelikle çocuklarda öksürüğe viral ya da bakteriyel enfeksiyonun eşlik edip etmediğini anlamak önemlidir. Soğuk algınlığı, grip, bronşit, astım, alerjik rinit, zatürre, boğmaca, kurup ve çok nadiren de olsa verem gibi çok fazla ihtimal verilmeyen hastalıklar da çocuklarda öksürüğe yol açabilir" dedi.



BU HASTALIKLARA DİKKAT!

UZM. Dr. Erdönmez, öksürüğe neden olan bazı yaygın hastalıkları şöyle sıraladı:

SOĞUK ALGINLIĞI: Virüslerin neden olduğu, çocuklarda sık görülen üst solunum yolu hastalığıdır. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve hafif ateşle birlikte seyreder. Genellikle virüs kaynaklı olduğu için spesifik bir tedavi yoktur. Bol sıvı alımı, dinlenme ve doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir. Bal ve ılık su öksürüğü hafifletebilir. Bal 1 yaş altı çocuklara verilmemelidir.

GRİP (İNFLUENZA): Soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterir ancak daha ağır seyreder ve öksürüğe ek olarak yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrıları görülebilir. Tedavisini yaptığımız çocukların ebeveynlerine, çocuklarına bol sıvı içirmelerini ve dinlendirmelerini öneriyoruz.



BRONŞİT: Alt solunum yollarının hastalığıdır. Bronşların iltihaplanması sonucu öksürük meydana gelir. Akut bronşit genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklanır ve çocuklarda sık rastlanır. Öksürük, balgam ve hırıltılı solunuma neden olur.

ASTIM: Kronik bir hastalık olan astımda çocuklar nefes darlığı, hırıltı ve öksürük gibi belirtiler yaşarlar. Öksürük genellikle geceleri ya da egzersiz sonrası kötüleşir. Hırıltı, nefes darlığı, öksürük görülür.

ALERJİK RİNİT (SAMAN NEZLESİ): Polen, toz veya evcil hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı vücut tepki verdiğinde, burun tıkanıklığı, hapşırma ve öksürük görülebilir.

ZATÜRRE: Akciğerlerde meydana gelen bir enfeksiyondur ve çocuklarda şiddetli öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığına neden olabilir. Hastaneye yatarak tedavi gerektirebilir.



BOĞMACA: Bakteriyel bir enfeksiyon olan boğmaca, çocuklarda uzun süren ve krize neden olabilen şiddetli öksürüğe yol açar. Aşı, çocuklarımızı boğmacaya karşı korumada ve önlemede çok etkilidir.

KRUP: Gırtlak ve soluk borusunu etkileyen bir enfeksiyon olup, çocuklarda hıçkırık gibi bir öksürük, ses kısıklığı ve nefes almada zorlanmaya neden olabilir.

VEREM (TÜBERKÜLOZ): Nadir de olsa uzun süren öksürük ve kilo kaybı gibi belirtilerle hastalık kendini gösterir.





BOL SU TÜKETİMİ VE DİNLENME ÖNEMLİ

UZM. Dr. Erdönmez, eğer öksürük uzun sürüyor, şiddetli hale geliyor veya beraberinde yüksek ateş, solunum güçlüğü gibi belirtiler varsa, mutlaka çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini belirterek, öksürük görülen çocuklarda, uygulanması gereken genel tedavi yaklaşımları hakkında şu bilgileri paylaştı:

NEMLİ HAVA: Odaya bir nemlendirici koymak ya da buhar banyosu, öksürüğü hafifletebilir.

BOL SIVI ALIMI: Su ve sıcak bitki çayları, balgamı yumuşatır.

DİNLENME: Vücudun iyileşmesi için yeterli dinlenme önemlidir.