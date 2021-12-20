Çocuklarda bacak ağrısına dikkat!

Özellikle 4-6 yaş arası neredeyse 3 çocuğun birinde büyüme ağrısı görülebildiği yayınların birçoğunda yazılmıştır. Büyüme ağrısının sebebi bilinmemektedir. Ancak tekrarlama eğiliminde olan bu ağrılar uzadığında veya ailenin uykusu bozacak şiddette olduğunda endişe uyandırır. Hızlıca yapılan internet taramalarının bir bölümündeki muhtemel tanı listesinin sabıkalı tanıları ailenin endişesini daha da arttırır. Çocuk uzmanları ile birlikte ortopedi uzmanları bu durumda sık başvurulan profesyonellerdir.

BÜYÜME AĞRISI MI? YOKSA BİR HASTALIĞA BAĞLI AĞRI MI?

Ailelerin en temel sorusu budur. Şikayetin ayrıntılı dinlenmesi, basit fizik muayene uzman doktor için çoğu zaman tanıda bir tetkik gerekip gerekmediğine karar vermede yeterlidir. Büyüme ağrıları en sık akşamları dinlenmeye geçildiğinde, çoğu zaman gece uykuda başlar. Çocuk belirli bir bölgeyi işaret etse de kısa süre içinde başka bir bölgede de ağrı olduğunu söyleyebilir. Özellikle annelerin iyi bir ışıkta söz konusu bölgede şişlik, morluk, kızarıklık görmemesi basit ovalama veya basit ağrı kesiciler ile ağrının 30-40 dakika içinde azalarak çocuğun uykuya dalması, sabah kalktığında hiçbir şikayeti olmadan her zamanki aktivitesine devam etmesi büyüme ağrısı için çok tipiktir. Aynı gece birkaç kez ağrının olması bir hafta içinde birkaç kez tekrarlaması da ailelerin sık anlattıkları arasındadır. Çocuğun endişesi arttırılmadan yapılacak nazik muayenede uzman hekim bölgeye yakın eklemlerde şişlik, renk değişikliği veya hareket azalması olup olmadığına bakar. Yine nazik elle muayenede çocuğun hassasiyetinin olmadığı, şikayetin olduğu bölgede şişliğin olmadığı saptanırsa ek tetkik yapılması gerekmeyebilir.