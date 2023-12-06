Çocuklarda kalp çarpıntısına dikkat! Hayatı tehdit eden bir durum olabilir...

Çocuğun kalp hızını yaşına göre olması gerekenden hızlı, belirgin veya düzensiz olarak hissetmesi çarpıntı olarak tanımlandığını ve altta yatan nedenin mutlaka tespit edilmesinin ciddi önem taşıdığını belirten Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Pamukçu Akay, çocuğun yaş grubuna göre kendini ifade etmesi değişmekle birlikte yaşadıkları durumu şöyle tanımladıklarını söyleyerek "Örneğin oyun çağında olan bir çocuk çarpıntıyı 'kalbimde kuş var' olarak ifade ederken, okul çağında 'kalbim ağzımdan çıkacaktı', 'sanki çok korkmuş gibi oldum' diyerek anlatır. Ergenlik döneminde bir genç ise kalbinin normalden daha hızlı ve düzensiz attığını söyler" diye konuştu.

"CİDDİ BİR RİTİM BOZUKLUĞU OLABİLECEĞİ UNUTULMAMALIDIR"

"Çocuklarda çarpıntı aniden başlayıp aniden sonlanıyorsa, beraberinde bulantı hissi, baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı, halsizlik ve bayılma şikâyetleri varsa hastada ciddi bir ritim bozukluğu olabileceği unutulmamalıdır" diyen Doç. Dr. Akay, "Bu hastalarda uykuda, yüzerken, ani/beklenmedik seslerle veya egzersiz yaparken bayılma dikkat çekicidir. Ailesinde 35 yaşından önce ani ölüm olan hastalarda da hayatı tehdit edebilen ritim bozukluğu olma ihtimali yüksektir" ifadelerini kullandı.

Çocukların daha bilinçli olduğu beş yaş sonrası ve sınav stresiyle beraber okul çağında şikayetlerin arttığını söyleyen Doç. Dr. Akay, çocukların yaşadığı bu durumun her zaman bir kalp hastalığına işaret etmeyebileceğini belirterek "Kaygı, stres, öfke, heyecanlanma, üzülme, ateşli durumlarda ve egzersiz sırasında kalp atışlarımızı daha fazla hissedebiliriz. Bu durumlar fizyolojik veya normal kabul edilir. Bu durumlar dışında çocuk eğer kalbinin normalden daha hızlı, güçlü veya düzensiz attığını söylüyorsa o zaman mutlaka bir çocuk kalp uzmanına başvurmasını öneriyoruz" dedi.