Çocuklarda lenfoma nasıl görülüyor? Belirtilerini uzmanı açıkladı

Her bir alt türün klinik özeliklerinin birbirinden farklı olduğunu aktaran Elli, "Diğer tüm alt türler genellikle bir araya toplanır ve non-Hodgkin lenfoma olarak adlandırılır. Çocuklarda, lenfomaen yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Çocuklarda lenfomalar erişkinlerin aksine genellikle hızla büyür, ancak tedaviye genellikle çok iyi yanıt verirler. Lenfoma tanı ve tedavisinde sürekli yeni gelişmeler kaydedilmektedir. Güncel tedaviler ile çocukların önemli bir kısmı artık iyileşebilmektedir. Tedavi edilen çocukların çok önemli kısmı hastalıksız ve sağlıklı yaşam sürmektedir." şeklinde görüş belirtti.

Elli, Dünya Sağlık Örgütü'nün lenfomanın sınıflandırma sistemine göre çok sayıda alt türünün tanımlandığına dikkati çekerek, Hodgkin lenfoma adı verilen ve en sık görülen lenfoma çeşidinin 5 farklı alt türünün tanımlandığını belirtti.

Elli, çocukluk çağı lenfomasının nedenlerinin çoğu durumda bilinmediğini kaydederek, "Bu hastalığın bulaşıcı olmadığını biliyoruz ve birçok kanser türünde olduğu gibi, genellikle hücrelerin büyümesini ve bölünmesini kontrol eden özel proteinlerin zarar görmesinin rol oynayabileceği düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Lenfoma tanısı konan kişilerin çoğunda hastalık için aile öyküsünün olmadığına işaret eden Elli, "Ancak, nadiren genetik yatkınlık tanımlanmıştır. Özelikle akraba evliliklerinin sık olduğu topluluklarda doğumsal bağışıklık sistemi bozukluklarında özelikle Hodgkin lenfomanın daha sık geliştiği görülmüştür. Bu durum çok nadir olduğu için ailelerin hastalık için bir çocuk onkoloğu önermedikçe test yaptırmaları önerilmemektedir." sözlerini sarf etti.